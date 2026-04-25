Según The Times, los ministros se enfrentan a peticiones para prohibir el intercambio de información personal de ciudadanos británicos con China, tras una filtración masiva de datos médicos privados de medio millón de personas. A los voluntarios que habían donado su ADN y su historial médico al Biobanco del Reino Unido se les informó de que sus datos se habían puesto a la venta en una página web china. El periódico cita a una fuente anónima del gobierno británico que afirma que la organización benéfica ha sido muy permisiva con respecto a quién permitía acceder a los datos.

El periódico i Paper se centra en la orden del presidente estadounidense Donald Trump a las fuerzas armadas de EE. UU. de atacar buques iraníes en el estrecho de Ormuz. El periódico afirma que forma parte de los esfuerzos por controlar la vía marítima. «Orden estadounidense para destruir el minado», titula el Financial Times.

Según The Guardian, una unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores que supervisa las posibles violaciones del derecho internacional por parte de Israel en Gaza y Líbano será clausurada debido a recortes presupuestarios. El informe señala que el cierre se produce semanas después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, afirmara que el apoyo al derecho internacional sería uno de los pilares fundamentales de su ministerio. El periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener declaraciones al respecto.

El fiscal general, Lord Hermer, ha sido acusado de cobrar honorarios excesivos por participar en una «caza de brujas» que investigaba falsas acusaciones de crímenes de guerra por parte de soldados británicos, según el Daily Telegraph. El periódico afirma que Lord Hermer pretendía cobrar 450 libras esterlinas por hora a sus clientes, quienes posteriormente resultaron ser insurgentes iraquíes. Un portavoz de Lord Hermer declaró que cualquier insinuación de que hubiera actuado a sabiendas basándose en acusaciones falsas era «rotundamente falsa».

En una entrevista con el Daily Mail, el líder de Reform UK, Nigel Farage, se compromete a declarar la guerra a lo que él denomina la cultura de las prestaciones sociales en Gran Bretaña.

El Daily Express destaca un llamamiento de Dame Esther Rantzen para que se mantenga vigente el proyecto de ley sobre la muerte asistida , que se prevé que sea rechazado hoy en la Cámara de los Comunes. Rantzen insta a los lectores del periódico a que alcen la voz en apoyo de la legislación. «Hay una última oportunidad», reza el titular.