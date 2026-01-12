Un pájaro esquivo que ahora se considera extremadamente raro en Irlanda del Norte realizó una visita inesperada a una calle de Belfast, donde fue encontrado detrás de un contenedor de basura.

El personal de la oficina que lo vio en Lisburn Road pensó que podría ser un ave rapaz y llamó a la rescatista de vida silvestre Debbie Nelson, que trabaja bajo el nombre de Debbie Doolittle.

Se sorprendió al descubrir que en realidad era un chotacabras , un ave que describió como «casi extinta» en Irlanda del Norte, con solo un puñado de avistamientos desde la década de 1950.

«Estaban a punto de tirar algo de basura al contenedor y vieron al pájaro detrás», dijo a BBC News NI.

Doolittle explicó que las aves nocturnas a veces pueden desorientarse por las luces de la calle y chocar con edificios altos, por lo que es posible que hayan chocado contra algo.

Ella lo llevó de vuelta al centro de rescate que dirige cerca de su casa en Antrim para que el pájaro pudiera descansar hasta que ella sintiera que estaba lo suficientemente bien como para liberarlo al día siguiente.

«Es muy gratificante poder devolver algo a la naturaleza y saber que le hemos dado una segunda oportunidad», afirmó.

El rescate ‘más especial’ de 2025

Fuente de la imagen,Rescate de vida silvestre de Doolittle Título de la imagen, A Debbie Nelson le dieron el apodo de Debbie Doolittle cuando estaba en la escuela primaria debido a su amor por la vida silvestre.

Doolittle ha estado acogiendo animales enfermos y heridos desde que era niña, y solo el año pasado su organización ayudó a más de 2.000 criaturas.

El chotacabras fue descubierto en septiembre, pero Doolittle esperó hasta el año nuevo para compartir las imágenes, describiéndolas como su rescate «más especial» de 2025.

Ella dijo al Belfast News Letter que fue una experiencia «única en la vida».

Su video muestra al pájaro descansando en la mano de Doolittle antes de ser levantado hacia una caja de plástico diseñada para parecerse al suelo de un bosque.

«Conseguimos ramas, troncos y corteza de madera para que parezca seguro», dijo Doolittle.

Luego lo alimentó con «muchos insectos jugosos» para ayudarlo a recuperarse y recuperar su fuerza para volar.

La hora y el lugar de su lanzamiento fueron alto secreto porque Doolittle no quería que «se asustara con docenas de observadores de aves y grandes cámaras».

Fuente de la imagen,Kevin Rice Título de la imagen, Debbie Doolittle liberó al chotacabras al día siguiente.

Los chotacabras se encuentran en otras partes del Reino Unido durante los meses de verano, más comúnmente en el sur de Inglaterra, pero es muy inusual ver uno tan al norte.

La Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB) dijo a BBC News NI que «no se ha confirmado la reproducción del chotacabras en Irlanda del Norte recientemente».

También describieron el incidente de Belfast como «un descubrimiento emocionante».

¿Por qué hay menos chotacabras?

Fuente de la imagen,Rescate de vida silvestre de Doolittle Título de la imagen, Al chotacabras le dieron «muchos insectos jugosos» y tiempo para descansar en el centro de rescate.

Según el responsable de conservación de Birdwatch Ireland, John Lusby, los chotacabras eran en el pasado una visión y un sonido muy común en la isla de Irlanda.

Señala que su canto distintivo solía ser tan conocido que los hablantes irlandeses llamaron al pájaro túirne lín, que significa rueda giratoria.

Este nombre hace referencia al sonido chirriante que emite el macho de la especie.

Lusby dijo que el número de chotacabras «disminuyó drásticamente» en Irlanda en la segunda mitad del siglo XX,

Él atribuye el descenso a la pérdida de hábitat y al uso de pesticidas, ya que los chotacabras se alimentan principalmente de insectos.

De hecho, hace unos años, «el consenso general era que efectivamente habíamos perdido a los chotacabras», según un informe de Lusby de 2024.

Pero ese verano coordinó un estudio que encontró evidencia de un número muy pequeño en el sureste de Irlanda, descrito por Lusby como el «último bastión restante» en la isla.

El estudio se centró en los condados de Kilkenny y Wexford, donde los investigadores registraron «cientos de horas» de canto de pájaros.

Detectaron llamadas de chotacabras en dos de los sitios de estudio, pero sólo pudieron encontrar una pareja reproduciéndose con éxito.

Desde entonces, el equipo ha realizado un estudio más amplio que también incorpora Waterford y Tipperary.

Esta vez lograron obtener imágenes del nido de la pareja reproductora, monitoreándolo desde una distancia segura utilizando un dron con un sensor térmico.

La ubicación del nido se mantendrá en secreto para no molestar a los pájaros.

Lusby se sorprendió al saber que se había encontrado un chotacabras tan al norte como Belfast.

Pero explicó que se trata de un tipo de ave que se mantiene «bajo el radar» y «puede estar presente» en pequeñas cantidades en áreas que los investigadores aún no conocen.

Se espera que los resultados de la encuesta sobre chotacabras de 2025 de Birdwatch Ireland se publiquen en unas semanas.

¿Cómo reconocer un chotacabras?

Fuente de la imagen,RSPB Título de la imagen, El plumaje moteado del chotacabras le ayuda a mantenerse camuflado de forma segura.

El chotacabras es un ave pequeña, nocturna, con grandes ojos oscuros, alas puntiagudas y cola larga.

Tiene un pico corto y estrecho, pero su boca se abre muy ampliamente para poder cazar insectos y polillas en pleno vuelo.

Sus plumas son una mezcla moteada de marrón, gris, beige y blanco, lo que le permite camuflarse mientras anida en terreno abierto en brezales y páramos.

La RSPB describe a los chotacabras como ligeramente más pequeños que un cernícalo, pero que parecen «similares a un halcón» cuando están en vuelo.

Dice que su llamado suena como «un extraño juguete de relojería que se va desenrollando constantemente».

Fuente de la imagen,Rescate de vida silvestre de Doolittle Título de la imagen, El chotacabras tiene un pico pequeño pero abre mucho la boca cuando se alimenta o cuando se siente amenazado.

¿Dónde se encuentran los chotacabras?

Los chotacabras migran a algunas áreas del Reino Unido e Irlanda a fines de abril y mayo, siendo el sur de Inglaterra su opción más popular para pasar el verano.

También se encuentran en menor número en partes de Gales, el norte de Inglaterra y el suroeste de Escocia, mientras que se han detectado unos pocos en el sureste de Irlanda.

Regresan al África subsahariana en agosto y septiembre.

La población de chotacabras del Reino Unido disminuyó durante la última parte del siglo pasado, cayendo un 51% entre 1972 y 1992 debido a la pérdida de hábitat.