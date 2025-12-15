Una persona de interés ha sido detenida en relación con un tiroteo en Estados Unidos en la Universidad de Brown que dejó dos personas muertas, dijo la policía.

Otras nueve personas resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego en la universidad de Providence, Rhode Island, el sábado.

La policía confirmó el domingo que una persona había sido detenida y se había levantado una orden anterior para que las personas en el campus de Brown y las áreas circundantes se refugiaran.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que siete personas permanecían en condición estable, una de ellas estaba en condición crítica pero estable y otra fue dada de alta.

El hombre armado abrió fuego en un aula alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) del sábado en el edificio de ingeniería Holley, en el extremo este del campus de Brown, según las autoridades.

Todavía no se han revelado las identidades de los muertos y heridos, pero la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el sábado que todas las víctimas, incluidos los muertos y heridos, eran estudiantes.

En un comunicado publicado por la universidad el domingo, Paxson dijo que algunas áreas del campus todavía estaban restringidas mientras la policía continuaba sus investigaciones.

Alrededor de 2.000 estudiantes fueron reubicados en lugares seguros durante la noche, dijo, y agregó que estaba «profundamente conmovida» por los estudiantes y los lugareños que abrieron sus hogares, dijo Paxson.

Agregó que se está apoyando a las familias de los dos estudiantes asesinados.

«No hay suficientes palabras de consuelo para las familias que pierden un hijo, pero haremos todo lo que podamos», dijo.

Getty Images Los agentes del FBI trabajan en la escena en Rhode Island el sábado por la noche.Imágenes Getty

La policía había publicado previamente imágenes de cámaras de seguridad donde se ve a un sospechoso alejándose del lugar vestido completamente de negro. Los agentes informaron que no se encontró ningún arma de fuego durante el registro del edificio.

Después de que la persona fue detenida el domingo, el jefe de policía Oscar Pérez confirmó que los oficiales no estaban buscando a nadie más y estaban trabajando con los fiscales para recopilar pruebas.

Smiley dijo que la ciudad debería poder «respirar un poco más tranquila» después de que se levantara la orden de refugio.

«Nos hemos entrenado para este momento, pero esto no es algo para lo que ninguna comunidad debería tener que entrenarse», añadió.

Cientos de policías y agentes federales fueron enviados a Providence el sábado para encontrar al sospechoso.

El sábado, el presidente Donald Trump habló con periodistas en la Casa Blanca y dijo que el tiroteo fue «algo terrible».

El ataque a la universidad Ivy League eleva el número de tiroteos masivos en Estados Unidos este año a 389, según Gun Violence Archive.