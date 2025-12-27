El regreso anual de las tradiciones festivas, como la caza del reyezuelo y el Cammag, ha sido durante mucho tiempo una parte muy querida del período navideño en la Isla de Man.

Hunt the Wren, que se remonta a tiempos precristianos, celebra al reyezuelo como el «rey de todas las aves» mientras la gente canta y baila en la calle el día de San Esteban, el 26 de diciembre.

Después de eso, se llevará a cabo el partido anual Cammag, que se juega entre el norte y el sur de la isla, en St John’s.

Este deporte histórico, del que se dice que no tiene reglas, se juega con palos de madera y una pelota pequeña del tamaño de una de hockey. Antes de la llegada del fútbol a la isla, era una práctica común.

Caza al reyezuelo

Todo el mundo puede participar en la caza anual del reyezuelo el día de San Esteban.

Port St Mary: encuentro a las 10:00 GMT en el parking Scoill Phurt-le-Moirrey

Douglas: Las festividades comenzarán a las 10:30 afuera del Hotel Woodbourne, con un punto de encuentro a las 10:15.

Ramsey: 10:30 afuera de la Iglesia de San Pablo

St John’s: Antes de que lleguen los jugadores de Cammag, puedes celebrar el Wren a las 10:30 en el estacionamiento del Arboretum.

Willaston: 10:45 encuentro frente al pub The Manor en el estacionamiento de la escuela Willaston

Kirk Michael: Hora de inicio a las 11:00 afuera del pub The Mitre

Ballaugh: Las cosas comenzarán a las 11:20 afuera del pub The Raven.

Sulby: 11:40 en el pub Sulby Glen

Jugadores de Cammag en un campo. Sostienen palos de madera similares a los de hockey y siguen una pelota pequeña.

Fuente de la imagen,Cultura Vannin

Título de la imagen,El partido anual de Cammag otorga derechos de fanfarronería a la mitad de la isla

Cammag, el deporte nacional tradicional de la Isla de Man, atrae grandes multitudes y docenas de participantes cada año.

Aquellos que deseen separarse y recoger un bastón Cammag pueden hacerlo en Tynwald Fairfield.

El partido, que comenzará a las 14:00, será seguido por una sesión de música Manx en el Tynwald Inn.