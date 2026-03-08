Dos de los leones más raros del mundo murieron en un zoológico.
El zoológico dijo que serán «recordados con cariño» por el personal y los visitantes.
Los leones de Berbería están ahora extintos en estado salvaje.
Thheiba y Fidda
En un comunicado, el zoológico dijo: «Nos entristece compartir la noticia de que nuestras dos leonas de Berbería restantes en el zoológico de Belfast, Thheiba y Fidda, han fallecido en paz.
Durante sus vidas, las hermanas recibieron cuidados excepcionales y se convirtieron en contribuyentes clave a la conservación como parte del Programa Ex-Situ (EEP) de la EAZA, generando múltiples crías y ayudando a asegurar el futuro de los leones de Berbería, una subespecie de león ahora extinta en estado salvaje.
Agregaron que en las últimas semanas Thheiba experimentó «problemas de movilidad y pérdida de peso».
Se tomó la decisión de «sacrificarla y poner fin a su sufrimiento después de una evaluación veterinaria».
Los leones son animales muy sociales que dependen de la compañía dentro de un grupo.
Thheiba y Fidda habían vivido juntas toda su vida y compartían un vínculo muy fuerte. Por consejo veterinario, y para evitar estrés y problemas de bienestar significativos si se quedaban solas, Fidda también fue sacrificada.
El zoológico afirmó que han tenido una asociación con los leones durante «muchas décadas, y que los leones de Berbería llegaron por primera vez al zoológico en la década de 1960».
«La longevidad de Thheiba y Fidda, su fuerte vínculo y su papel vital en la conservación son testimonio de nuestro compromiso de larga data con el cuidado y la conservación de esta especie icónica».
¿Qué es un león de Berbería?
Los leones de Berbería machos son generalmente más grandes que otras especies y se distinguen por su espesa melena negra y el pelo del vientre.
En el pasado, se consideraban un animal real y los emperadores romanos a menudo los importaban del norte de África.
En la Inglaterra medieval se conservaban en la Torre de Londres. Los cráneos de dos leones de Berbería machos fueron encontrados por obreros en un foso de la Torre en 1937.