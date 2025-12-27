A finales del año pasado, Bethany Clarke emprendió el viaje de su vida por el sudeste asiático con su mejor amiga. Hoy, abrumada por el dolor, se pregunta cómo una noche de copas pudo haberle dado un vuelco a su vida.

Clarke y su amiga Simone White, ambas de 28 años en ese momento, estaban pasando una noche en Laos cuando bebieron lo que resultó ser vodka contaminado con metanol en un hotel de Vang Vieng.

Aunque Clarke sobrevivió al envenenamiento, su amiga y otros cinco viajeros extranjeros murieron, en un incidente que desató preocupación mundial sobre los peligros del licor contaminado, así como pedidos de rendición de cuentas.

Anuncio

Los dos británicos comenzaron su viaje con un encuentro en Camboya; Clarke trabajaba en Australia por aquel entonces. Recorrieron Vietnam antes de dirigirse a la animada ciudad de Vang Vieng, famosa por sus espectaculares acantilados de piedra caliza, lagunas azules y tubing fluvial. La ciudad es una de las principales paradas de la popular «Banana Pancake Trail», un circuito para mochileros que recorre Vietnam, Laos, Tailandia y Camboya.

Tras llegar a la ciudad en noviembre de 2024, Clarke y White disfrutaron de unos tragos gratis en el Nana Backpackers Hostel. Bebieron cinco o seis tragos de dos botellas diferentes, uniéndose a un grupo de viajeros.

El sabor del vodka no les pareció nada fuera de lo común, dice Clarke. Y no fue hasta más tarde, al día siguiente, cuando iban en autobús rumbo a la ciudad de Vientián, que se dieron cuenta de que estaban enfermos.

Un motociclista pasa frente al albergue Nana Backpackers en Vang Vieng el 24 de noviembre de 2024 (AFP/Getty)

Se habían despertado con una resaca terrible, que empeoró durante el kayak en la Laguna Azul. Sin embargo, durante el viaje en autobús, sus síntomas empeoraron: White vomitó y Clarke se desmayó y se golpeó la cabeza.

Anuncio

El grupo de viajeros con los que estaban discutía sobre si se trataba de una intoxicación alimentaria, una resaca o algún virus, hasta que finalmente alguien dijo por la noche que necesitaban un hospital.

“Probablemente fue en el Blue Lagoon donde me di cuenta de que algo no iba bien porque Simone no era muy habladora y quería sentarse y acostarse mucho”, recuerda Clarke, diciéndole a The Independent que ella misma se sentía cansada, mareada y desorientada.

“Los dos teníamos que tumbarnos boca arriba en los kayaks mirando al cielo mientras esperábamos que terminara el recorrido”.

White empeoró. Los médicos descubrieron más tarde que su cerebro estaba inflamado, aplastándose contra el cráneo. Poco después, el 21 de noviembre, sus padres tomaron la desgarradora decisión de desconectarle el soporte vital.

Anuncio

White era abogada de Orpington, en el sureste de Londres. Fue una de las seis personas que murieron en el albergue Nana Backpackers el año pasado tras consumir alcohol presuntamente contaminado con metanol. Las otras víctimas fueron las australianas Holly Bowles y Bianca Jones, ambas de 19 años; el estadounidense James Louis Hutson, de 57; y las mochileras danesas Anne-Sofie Orkild Coyman, de 20 años, y Freja Vennervald Sorensen, de 21.

«Nunca obtuvimos el resultado de metanol en sangre porque la sometieron directamente a diálisis», dice Clarke sobre su amiga.

Clarke fue uno de los seis sobrevivientes. Otro fue Calum Macdonald, quien quedó ciego cuando la toxina devastó su nervio óptico.

Macdonald había tomado los tragos de vodka de la hora feliz la noche anterior a Clarke y White. Al día siguiente, dijo haber visto una luz caleidoscópica antes de perder la vista .

Simone White murió por presunta intoxicación por metanol en Laos (PA Media)

Un año después, los amigos y familiares de las víctimas están canalizando su dolor en una campaña para crear mayor conciencia sobre los peligros del envenenamiento por metanol, mientras acusan al gobierno de Laos de no impartir justicia en medio de informes de que el albergue está buscando reabrir.

Anuncio

Clarke inició una petición a principios de este año pidiendo que se incluyeran lecciones sobre el envenenamiento por metanol en los programas escolares del Reino Unido y Australia .

También aboga por la instalación de señalización en los aeropuertos y advertencias en las revistas de vuelo sobre los peligros de las bebidas alcohólicas mezcladas con metanol.

En abril, lanzamos la campaña ‘Simone White para Concienciar sobre el Metanol’ y nos esforzamos por impulsar nuestra petición parlamentaria en el Reino Unido. Conseguimos 12.000 firmas para que la educación llegue a las escuelas, y lo hemos conseguido ahora con el apoyo de algunos diputados locales de la zona de Kent», afirma. «Hemos conseguido que se incluya en el currículo a partir de septiembre de 2026, pero solo en Inglaterra y Gales. Así que tenemos a alguien que está intentando impulsar su implementación tanto en Escocia como en Irlanda del Norte.

«Estamos avanzando», dice, «y realmente me sorprende que hayamos logrado hacerlo tan rápido».

Banderas ondean junto al río Mekong en Vientiane, Laos (Alisha Rahaman Sarkar/The Independent)

En noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió advertencias de viaje para 11 países adicionales donde los visitantes corrían riesgo de intoxicación por metanol, citando «un aumento en los casos de muerte y enfermedades graves». Actualmente, hay 27 países en la lista, incluido Laos.

Anuncio

“Si bebes licores en el extranjero, quédate en lugares de confianza y evita el alcohol casero o los chupitos gratis”, instó a los viajeros el ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer. “Si sientes algo extraño, como una resaca mucho peor de lo normal o problemas de visión, busca ayuda médica de inmediato”.

El metanol, un alcohol industrial que se encuentra en productos como anticongelantes y lavaparabrisas , es altamente tóxico y causa daños graves y a menudo fatales cuando se ingiere.

La Agencia de Seguridad Sanitaria afirma que causa coma, convulsiones, ceguera, daño al sistema nervioso y la muerte. Tan solo 10 ml (unas dos cucharaditas) pueden causar ceguera o daño neurológico, y 25 ml pueden ser mortales.

El Instituto del Metanol, una asociación comercial mundial de productores, dice que el alcohol industrial “a menudo se agrega deliberada e ilegalmente a las bebidas alcohólicas como una alternativa más barata al etanol en países donde los impuestos sobre el alcohol legítimo, o el costo del alcohol legítimo, podrían percibirse como demasiado altos”.

Anuncio

El envenenamiento también puede ocurrir cuando un licor casero elaborado de forma inadecuada produce metanol en lugar de etanol.

Bethany Clarke y Simone White en Laos (Bethany Clarke)

Los primeros signos de intoxicación incluyen náuseas, vómitos y dolor abdominal, dificultad para respirar, cansancio, confusión y mareos. Entre 12 y 48 horas después, aparecen otros síntomas, como dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para ver luces brillantes, visión de túnel o estática, como la de una pantalla de televisión vieja, o ceguera total, convulsiones y coma.

La organización benéfica Médicos Sin Fronteras recopiló datos que revelaron 1.000 incidentes de presunta intoxicación por metanol en 80 países, cada uno de los cuales generalmente afectó a múltiples víctimas, durante los últimos 25 años. Al menos 41.000 personas sufrieron intoxicación por metanol y 14.600 fallecieron, según los datos.

A finales de 2025, un grave incidente de intoxicación por bebidas alcohólicas contaminadas con metanol en São Paulo, Brasil, causó la muerte de al menos 11 personas. Varias fueron ingresadas en cuidados intensivos con síntomas graves, como ceguera.

Anuncio

Clarke, como parte de su campaña, produce videos en línea con consejos sobre cómo evitar la intoxicación por metanol y reconocer los síntomas.

Sugiere que las tiras reactivas pueden salvar vidas si las personas pueden comprobar si su alcohol es lo suficientemente seguro para beber. «Lo mejor que podrían hacer las compañías de bebidas alcohólicas es unirse y financiar las tiras reactivas para que la gente pueda comprobar si su alcohol es lo suficientemente seguro para beber», afirma.

Clarke dice que hay personas “dispuestas a crear prototipos” de tiras de prueba, pero carecen de financiación.

Creo que nuestro objetivo final, a largo plazo, es conseguir tiras reactivas. Aunque nos lleve cinco, diez o quince años, tendremos que seguir intentándolo porque salvaría muchas vidas, afirma.

Anuncio

“Se trata más de prevenir que de curar, y el remedio definitivo es el fomepizol, pero no siempre está disponible”, afirma, citando el ejemplo de Brasil, que tuvo que conseguir el antídoto para la intoxicación por metanol en el extranjero después del reciente incidente.

La gente bebe cerveza en un bar de Sao Paulo (AP)

Clarke dice que Gran Bretaña puede hacer más en sus esfuerzos por crear conciencia y presionar a Laos para que garantice justicia para las víctimas.

La familia de White afirma que ha tenido que presionar al gobierno del Reino Unido para obtener nueva información sobre la investigación. «Me encantaría que el primer ministro presionara para intentar obtener más información del gobierno laosiano», declaró su hermano, Zack White, a BBC News, añadiendo que recibieron la última actualización sustancial en mayo.

Creo que quizás hemos aceptado que no vamos a obtener respuestas, pero no debería ser así. Realmente no ha habido justicia en absoluto. Solo queremos saber qué está pasando.

Anuncio

Según se informa, las autoridades de Laos han propuesto presentar cargos contra 13 personas por delitos relacionados con violaciones de la seguridad alimentaria, lo que no encontrará a nadie legalmente responsable de las muertes del año pasado.

Según se informa, el propietario y el personal del Nana Backpackers Hostel fueron liberados “porque no hay pruebas suficientes para extender su detención de acuerdo con la ley”.

Seema Malhotra, ministra de Asuntos Exteriores para el Indo-Pacífico, dice que el gobierno está “abordando este problema de frente”.

Los efectos de la intoxicación por metanol son devastadores. Agradezco a la familia de Simone White su constante compromiso; su determinación para evitar que otros sufran la misma tragedia ha sido fundamental para crear conciencia al respecto, declaró a The Independent .

Anuncio

La embajada británica en Vientiane, añade el ministro, “está instando a las autoridades locales a tomar medidas más enérgicas contra el alcohol ilícito y estamos trabajando con bares y hostales para concienciar a los viajeros británicos”.

En Australia, las familias de los adolescentes de Melbourne que murieron en el incidente exigen medidas ante las acusaciones de encubrimiento policial. «Ninguna familia debería pasar por esto. Hasta la fecha, ninguna persona ni organización ha rendido cuentas», declararon Mark y Michelle Jones a The Daily Telegraph .

Los asesinos de su hija «siguen libres, sin consecuencias», denunciaron. «Con poca o ninguna información de las autoridades laosianas a las familias o a sus gobiernos, parece que estas muertes de jóvenes inocentes podrían quedar en el olvido, ignoradas y sin resolver».

“Necesitamos justicia”, declararon los padres al periódico. “Como mínimo, se la merecen”.

Anuncio

Tras la tragedia, el gobierno australiano comenzó a enviar alertas de texto y advertencias en aeropuertos a los viajeros sobre los riesgos relacionados con el alcohol en ciertos países. En septiembre, el gobierno lanzó un Centro de Fiestas Seguras en línea para advertir a los australianos sobre los riesgos del alcohol en el extranjero, complementando la guía disponible en el sitio web de Smartraveller.

Según se informa, las autoridades laosianas han rechazado las ofertas de ayuda en su investigación por parte de la Policía Federal Australiana, que tiene agentes destinados en la región.

“Su vida no vale nada allí, y lo hemos visto de primera mano, al igual que otras familias que han estado involucradas en esta tragedia”, dijeron a ABC Shaun Bowles y Samantha Morton, padres de la otra víctima australiana.

Holly Bowles y Bianca Jones (Facebook)

La ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, se quejó de que la investigación «hasta ahora no ha sido lo suficientemente buena».

Anuncio

“Lo que diría es que le hemos dejado claro a Laos que esto es importante para Australia”, declaró Wong a la prensa en Melbourne. “Es importante para las familias, es importante para la comunidad. Y queremos plena rendición de cuentas, queremos transparencia, y seguiremos dejándolo claro”.

Según informes, el Nana Backpackers Hostel tenía previsto reabrir este invierno con un nuevo nombre: Vang Vieng Central Backpacker Hostel. Sin embargo, cuando The Independent intentó reservar habitaciones, no estaban disponibles. Las llamadas a los números de teléfono previamente indicados no obtuvieron respuesta.

La Sra. Wong afirmó haber presionado al embajador de Laos sobre los informes que indicaban que el hotel podría reabrir. «Le dejé claro que la opinión de Australia es que el hostal no debería reabrir», declaró.

El hermano de White expresó su conmoción y decepción por la supuesta reapertura. «No puedo creer que intenten reabrir», dijo. «Han cobrado la vida de seis personas».