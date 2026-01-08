Una revisión encontró que entre los 131 oficiales y personal de la Policía Metropolitana que cometieron delitos o mala conducta después de no haber sido investigados adecuadamente había dos violadores en serie. David Carrick , uno de los peores delincuentes sexuales del Reino Unido, y Cliff Mitchell se encontraban entre los agentes de policía que no fueron sometidos a una verificación adecuada. A Mitchell se le permitió incorporarse al cuerpo en 2020 después de que un comité de selección, en parte con el objetivo de mejorar la diversidad, revocara la decisión de rechazarlo a pesar de una acusación previa de violación. Los casos fueron revelados en una revisión de antecedentes de 10 años hasta fines de marzo de 2023. La comisionada adjunta Rachel Williams reconoció que «el público estará realmente preocupado» por la falla en los procedimientos de investigación.

Agregó que el informe era parte de «un trabajo continuo para exigir los más altos estándares en todo el Met». Otros delitos graves cometidos por oficiales y personal incluyeron consumo de drogas, ataques violentos y riñas.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo: «Abandonar los controles de antecedentes de los oficiales fue un incumplimiento del deber de la Policía Metropolitana de mantener la seguridad de Londres. «Le he pedido al Inspector Jefe de Policía que realice una inspección con el fin de restablecer la confianza en la capacidad de la fuerza para proteger y servir al público».

Policía Metropolitana Cliff Mitchell está cumpliendo cadena perpetua con una pena mínima de casi 18 años tras cometer más de 50 ataques sexuales.

Carrick, quien recibió 37 cadenas perpetuas por sus crímenes, no fue investigado adecuadamente en 2017, y las verificaciones no revelaron una acusación de abuso doméstico en su contra. Mitchell, quien llevó a cabo una «campaña de violación» contra dos víctimas, fue reclutado a pesar de una acusación anterior de haber violado a una niña. Su reclutamiento fue rechazado inicialmente luego de fallar el proceso de investigación debido a la acusación, pero su solicitud fue analizada por un panel de investigación, que desde entonces ha sido abolido. Parte de su objetivo era abordar la desproporción en la fuerza laboral. El panel, establecido por primera vez en 2018, revocó las decisiones de denegar la verificación de antecedentes de 114 oficiales y personal, de los cuales 25 cometieron faltas o fueron acusados ​​de algún delito. El informe indicó que los oficiales superiores enfrentaban presiones políticas y tenían que cumplir objetivos de reclutamiento o perder financiación frente a otras fuerzas. La revisión publicada el jueves encontró que miles de oficiales y personal de policía no fueron controlados adecuadamente en medio de la presión durante una campaña de reclutamiento nacional desde julio de 2019 hasta marzo de 2023. Los oficiales superiores de la Met decidieron no cumplir con las pautas nacionales en medio de una lucha por encontrar más de 4.500 reclutas. Las desviaciones de la práctica habitual implicaron que miles de referencias no se verificaron, y los atajos en la investigación de antecedentes dieron lugar a que hubiera agentes y personal que no deberían haber estado en la fuerza. Esto contribuyó a los «daños perpetrados por la policía» y dañó la confianza pública, según el informe. En el marco del Programa de Mejora de la Policía, se esperaba que las fuerzas de Inglaterra y Gales reclutaran 20.000 oficiales en tres años y medio para reemplazar a los eliminados durante la austeridad, y la financiación estaba destinada y se perdía si no se cumplían los objetivos.

Policía de Hertfordshire David Carrick ya estaba cumpliendo múltiples cadenas perpetuas cuando fue condenado el año pasado por nuevos ataques sexuales.