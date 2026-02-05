Estados Unidos ha lanzado un esfuerzo para formar una zona comercial para minerales críticos que son clave para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta armas, mientras intenta romper el dominio de China en la industria.
En cambio, Vance se refirió al «suministro extranjero» de dichos minerales que inunda los mercados mundiales, lo que dificulta que otros países con depósitos minerales obtengan la financiación necesaria para producirlos.
Estados Unidos planea usar aranceles para evitar que los precios de los minerales críticos caigan demasiado, lo que puede disuadir la inversión, dijo.
David Copley, asistente especial del presidente Donald Trump, dijo que Estados Unidos tiene la intención de «desplegar cientos de miles de millones de capital en el sector minero para poner en marcha proyectos».
Ya se han realizado inversiones en varias empresas, entre ellas el fabricante de imanes de tierras raras MP Materials y Lithium Americas, que produce material clave para baterías recargables, dijo.
Antes de la reunión, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que «los países deben seguir los principios de la economía de mercado y las reglas económicas y comerciales internacionales, intensificar la comunicación y el diálogo».
El evento fue parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar la capacidad de China de utilizar su dominio de la industria como palanca en las negociaciones comerciales.
El lunes, Trump anunció la creación de una reserva mineral crítica, llamada «Proyecto Bóveda», con un valor de casi 12.000 millones de dólares (8.800 millones de libras).
Las figuras de la industria acogieron con satisfacción el anuncio.
«Es fundamental que Estados Unidos adopte medidas decisivas para reforzar nuestro suministro de todo tipo de minerales y tierras raras», afirmó Wade Senti, presidente de Advanced Magnet Lab.
China tiene un control absoluto sobre las tierras raras y ha reforzado su control sobre las exportaciones en los últimos meses.
Beijing exige que las empresas en China obtengan la aprobación del gobierno antes de enviar minerales al exterior.
Cuando se endurecieron las restricciones en octubre, se asestó un duro golpe a Estados Unidos, cuyas industrias dependen en gran medida de esas importaciones.
El gobierno chino pronto alivió esas medidas más estrictas, pero los analistas dicen que está usando su dominio como moneda de cambio clave en las conversaciones comerciales con Washington.