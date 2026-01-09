El alcalde de la región de la ciudad de Liverpool ha defendido el rendimiento de la red Merseyrail después de que las condiciones de hielo provocaran algunos retrasos y cancelaciones a principios de esta semana.

Steve Rotheram afirmó que los problemas radicaban en la infraestructura ferroviaria, más que en la flota de trenes. Un viajero de tren comentó que las repetidas cancelaciones de servicios habían convertido ir al trabajo en una «ruleta rusa» durante los meses de invierno.

El operador Merseyrail dijo que los problemas fueron causados ​​por el hielo en las vías, y que los trenes tenían dificultades para obtener energía del tercer riel, que es la fuente de energía en tierra para la red.

Merseyrail dijo que a pesar de que Network Rail trató todas las líneas con una solución antihielo durante toda la noche y durante el período pico de la mañana, e implementó una «gama completa de medidas preventivas», los trenes tuvieron dificultades para tomar energía en varios lugares.

El martes, las líneas de Ellesmere Port y Chester quedaron suspendidas desde Rock Ferry. Los servicios en las líneas de Ormskirk y Hunts Cross también se suspendieron durante la mañana.

Un viajero le dijo a la BBC que usar Merseyrail para viajar al trabajo era inconsistente en los meses de invierno.

David Fairclough, que viaja todos los días desde Moreton en Wirral a Waterloo en el sur de Sefton, dijo que le gustaban los nuevos trenes y que eran una «gran inversión», pero agregó: «En invierno no se puede confiar al 100% en la red».

Dijo: «Si tenemos una red que no puede operar eficientemente con un poco de escarcha en la línea, entonces algo anda mal».

«No recuerdo que esto fuera tan malo con los trenes antiguos», añadió.

«Los nuevos trenes son geniales, fantásticos, puedes enchufar tu teléfono y cargarlos, lo cual es realmente útil.

«Pero tenemos que poner en orden los trenes actuales, la red actual, antes de cualquier otro plan grandioso que pueda tener el alcalde del metro».

En una entrevista telefónica en BBC Radio Merseyside, Rotheram dijo que la flota de trenes de 500 millones de libras había tenido un rendimiento «realmente bueno», aunque esa no fue la experiencia de muchos de los oyentes que llamaron.

Rotheram dijo que se habían aprendido lecciones desde enero de 2025, cuando las condiciones heladas provocaron que la red ferroviaria se paralizara.

‘Señales analógicas’

En abril, encargó al experto en transporte Vernon Everitt que investigara qué había salido mal.

Rotheram dijo que se habían realizado algunas mejoras en la infraestructura, pero que no era sólo responsabilidad de la compañía ferroviaria.

Dijo: «Estamos teniendo que asumir el costo porque queremos mejoras para los pasajeros, pero esto es algo que la infraestructura nacional debería pagar».

Agregó: «El problema que tenemos, consistentemente, son cuestiones relacionadas con la infraestructura y eso se debe a que los gobiernos anteriores de todas las tendencias no han invertido en la infraestructura, en las vías y las señales.

«Tenemos señales analógicas, pero trenes digitales».

Rotheram dijo que se aprenderán lecciones de los eventos que afectaron los servicios del martes y prometió mejorar la experiencia de los pasajeros.

«Desde el año pasado hemos mejorado más del 50% y seguiremos mejorando porque aprenderemos».