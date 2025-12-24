Cerca de 100 personas mayores disfrutaron de un almuerzo navideño, después de que un evento benéfico fuera salvado por una empresa de catering buen samaritano.

A principios de este mes, se le informó a Age UK Hull y East Yorkshire que su proveedor de catering ya no podía proporcionar almuerzos calientes para dos eventos navideños debido a «escasez de suministro inesperada».

Tras una apelación, la cafetería Drypool Feast, con sede en Hull, dijo que suministraría las comidas a precio de coste y las cocinaría y entregaría.

El primer evento, celebrado en Cottingham el lunes, incluyó entretenimiento de un cantante y regalos para los asistentes.

Natalie Spikings, de Age UK Hull y East Yorkshire, dijo: «Para algunas personas, este podría ser el único momento en que saldrán esta semana.

«Es una oportunidad para que podamos comunicarnos con la gente y asegurarnos de que estén bien y de que puedan ver gente en estas fechas, porque la Navidad puede ser una época muy solitaria y de aislamiento».

Un plano general de personas mayores disfrutando de la comida navideña.

Age UK Hull y East Yorkshire organizan dos almuerzos navideños para 250 personas

Jackie Holden, de 88 años, es viuda desde hace 25 años.

Ella dijo: «Tengo muy buenos amigos y estoy deseando verlos. Pero también conoceremos a otras personas».

Chris Suddaby, de 57 años, dijo que había estado asistiendo a eventos de Age UK porque se sentía aislado después de terminar el tratamiento contra el cáncer.

«En esta época del año, si estás soltero como yo, puedes sentirte un poco solo», dijo Suddaby.

«Así que es realmente agradable salir y celebrar con todos.

«Disfrutarás de una buena comida, entretenimiento, podrás bailar con todos tus amigos y pasar un buen rato».

Simon Himsworth, director ejecutivo de Age UK Hull y East Yorkshire, dijo: «Age UK estima que 120.000 personas pasarán la Navidad solas este año.

«Simplemente estamos tratando de hacer nuestra parte, ciertamente para que las personas mayores de nuestras comunidades se sientan incluidas.

«Simplemente proporciona ese espíritu comunitario y un centro para aquellas comunidades más antiguas que de otro modo pasarían la Navidad solas».

