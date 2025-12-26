El director ejecutivo de un grupo de cuidados paliativos ha dicho que el «apoyo inquebrantable» de la comunidad local le ha permitido evitar recortes en 2025.

Ruth Freeman, de Myton Hospices en Warwickshire, dijo que 2025 había sido un año «desafiante», con hospicios de todo el país luchando por encontrar suficiente financiación.

A pesar de ello, afirmó: «Nos ha sorprendido la generosidad de la gente y las organizaciones de Coventry y Warwickshire, con eventos de recaudación de fondos que batieron récords».

«Sin ella, podríamos haber enfrentado las mismas decisiones difíciles que muchos de nuestros colegas del hospicio».

La Sra. Freeman cumplió 10 años en el cargo este mes y en esa década ha visto una creciente demanda, mayores costos operativos y menos fondos disponibles.

«Lamentablemente, este año hemos visto muchos hospicios en todo el país obligados a recortar servicios vitales», dijo.

Cuando empezó en 2015, los tres hospicios del grupo necesitaban 8 millones de libras para financiar su trabajo.

Para 2025, esa cifra casi se había duplicado hasta alcanzar los 15,3 millones de libras, de los cuales 12,7 millones se habían recaudado mediante esfuerzos propios y solo el 17 % provenía del NHS.

Los hospicios han ayudado a casi 13.000 personas en esos 10 años, y a unas 2.000 sólo en 2025.

A pesar de los desafíos financieros, la Sra. Freeman dijo que buscaría más fondos para agregar otras 11 camas para pacientes hospitalizados, elevando la capacidad a 36.