Se ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a llevar a un ayuntamiento del oeste de Londres a los tribunales por no haber decidido si se le debería otorgar a un centro de jardinería comunitario el estatus de comunidad protegida.

Los Amigos del Centro de Jardinería de Actividades Rurales (FRAGC), cerca de Hayes, planean iniciar una revisión judicial sobre la gestión por parte del Ayuntamiento de Hillingdon de una solicitud para incluir el sitio en la lista de Activos de Valor Comunitario (ACV).

El centro de jardinería era popular entre los residentes locales y estaba mantenido por adultos con discapacidades de aprendizaje.

El Ayuntamiento de Hillingdon afirmó que «consideraría incluir formalmente a la FRAGC como ACV en enero y esto se ha publicado públicamente en el plan futuro del ayuntamiento».

El centro fue diseñado y diseñado por residentes del distrito para brindar terapia hortícola y hasta julio vendió plantas cultivadas allí a los residentes locales.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Hillingdon lo cerró en julio de 2025, alegando costes de funcionamiento.

La concejala Sital Punja, líder adjunta del Partido Laborista de Hillingdon, dijo que estaba «realmente entristecida» porque el consejo liderado por los conservadores hasta ahora había «optado por ignorar» la solicitud del ACV.

Dijo que el líder adjunto del consejo, Jonathan Bianco, dijo en una reunión de septiembre que el FRAGC tendría una respuesta dentro de dos semanas.

«Ahora, un ayuntamiento con problemas de liquidez, que roga al gobierno laborista que rescate su mala gestión financiera, acabará en los tribunales por no poder cumplir los plazos legales para procesar una solicitud de Bien de Valor Comunitario», añadió.

Fuente de la imagen,Facundo Arrizabalaga/Mi Londres Título de la imagen, Sital Punja dijo que el consejo «ha optado por ignorar» la solicitud.

FRAGC espera recaudar una suma inicial de £9,750 para apoyar los procedimientos de revisión judicial contra el consejo.

Se espera que esto incluya una solicitud de una orden obligatoria que requiera que el consejo decida sobre las nominaciones de ACV presentadas por FRAGC.

Un ACV es una designación del consejo que ayuda a proteger terrenos o edificios importantes para una comunidad al darles tiempo a los grupos locales para preparar una oferta si el sitio se pone a la venta, aunque el propietario no está obligado a vender.

Sin embargo, los activistas han dicho al Servicio de Información sobre Democracia Local (LDRS) que el Ayuntamiento de Hillingdon ha ocultado información relevante necesaria para formular un plan financiero coherente para comprar el sitio.