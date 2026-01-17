El desafío de ocho meses de un policía en memoria de su esposa

El desafío de ocho meses de un policía en memoria de su esposa

por

Un oficial de policía cuya esposa murió de cáncer se ha embarcado en ocho meses de extenuantes desafíos de resistencia para recaudar dinero para la organización benéfica que la cuidó.

Matthew Miles, de 45 años, de Cheltenham, ha estado participando en medias maratones, nados en aguas abiertas en aguas frías y un desafío de remo de 14,81 millas desde agosto y planea correr el Maratón de Londres en abril.

En homenaje al collar policial número 1481 de su esposa Katy, espera recaudar £ 14,810 para el Sue Ryder Leckhampton Court Hospice que la cuidó.

Dijo: «La conocían como ‘Katy Sonríe’. Nunca se quejó. Sue Ryder hizo posible que estuviéramos juntos hasta el final».

A Katy le diagnosticaron cáncer en 2016, a los 37 años, mientras era policía. Durante los ocho años siguientes, se sometió a múltiples cirugías y tratamientos, y falleció en septiembre de 2024.

A pesar de su enfermedad, Miles, que es agente de policía de Gloucestershire, dijo que se mantiene positiva y decidida a vivir plenamente.

Imagen de un hombre con camiseta roja y reloj amarillo. Está sentado en un banco con dos corazones tallados y la inscripción "Katy Smiles". El hombre sostiene una placa de sargento de policía. Al fondo se ve un edificio de piedra con ventanas con vidrieras emplomadas y arbustos en el frente.

Fuente de la imagen,Matthew Miles

Título de la imagen,Miles dijo que su esposa «nunca se quejó realmente» y «aprovechó al máximo cada momento».

«Era una persona extraordinaria, feliz, sonriente, alegre y amigable con todos», dijo.

«Ella nunca se quejó realmente. Se centró en lo positivo en lugar de lo negativo y aprovechó al máximo cada momento.»

Agregó que el personal sanitario a menudo la describía como su «paciente favorita» debido a su perspectiva.

Imagen de un hombre y una mujer en las gradas de un estadio deportivo. El hombre lleva un chándal rojo y una gorra roja, mientras que la mujer lleva un chándal rojo y azul y una gorra roja. Al fondo se ve un estadio lleno.

Fuente de la imagen,Matthew Miles

Título de la imagen,Miles describió al personal del hospicio como «ángeles sobre el terreno».

Durante su estancia en Sue Ryder Leckhampton Court Hospice, la única instalación en Gloucestershire que ofrece cuidados paliativos para pacientes internados las 24 horas, Katy descubrió la pintura a través de la terapia artística y construyó un pequeño negocio de arte, y su trabajo ahora se exhibe en hogares de todo el Reino Unido.

El hospicio también proporcionó terapias complementarias, tratamiento especializado del dolor y espacio para que la familia permaneciera con ella durante sus últimas semanas.

Miles describió al personal como «ángeles sobre el terreno».

«Ayudan a guiar a sus seres queridos mientras se preparan para encontrarse con los ángeles en el cielo», dijo.

Imagen de un hombre con pantalones cortos, gorra de béisbol y una camiseta de Sue Ryder, y una gran mochila verde a la espalda. Está de pie, con una pierna sobre una roca. Detrás de él se ve un mar azul en calma y un horizonte azul.

Fuente de la imagen,Matthew Miles

Título de la imagen,Miles participará en el Maratón de Londres en abril

Miles dijo que la incomodidad física de los desafíos fue menor en comparación con lo que su esposa y otras personas soportaron.

«Son momentos de incomodidad para mí», dijo. «Vi a Katy y a tantos otros sufrir durante largos periodos. Eso me ayuda a poner las cosas en perspectiva».

Dijo que algunos de los momentos más difíciles llegaron durante su caminata en solitario por España, lo que le dio tiempo para reflexionar.

«Eso fue parte del proceso de sanación», dijo. «Pensar en lo que he pasado y cómo quiero vivir de ahora en adelante».

Imagen de un hombre con pantalones cortos y una camiseta de Sue Ryder sonriendo a la cámara y haciendo un gesto de aprobación con el pulgar mientras corre por una carretera. Al fondo se ve un arcén, árboles y caminos de acceso.

Fuente de la imagen,Matthew Miles

Título de la imagen,Miles dijo que su esposa sería su «apoyo número uno».

Miles dijo que la respuesta de amigos, familiares y colegas había sido «abrumadora», y algunos de ellos asumieron sus propias carreras y desafíos.

«Cuando la gente dice que está orgullosa o quiere involucrarse, es emotivo», dijo.

«Me hace seguir adelante.»

Al reflexionar sobre lo que su esposa habría pensado sobre el desafío, el Sr. Miles dijo que ella se habría sentido divertida y orgullosa.

«Ella se reiría de mí, pero también sería mi principal apoyo, asegurándose de que todos supieran por qué lo hacía».

