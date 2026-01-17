Un oficial de policía cuya esposa murió de cáncer se ha embarcado en ocho meses de extenuantes desafíos de resistencia para recaudar dinero para la organización benéfica que la cuidó.

Matthew Miles, de 45 años, de Cheltenham, ha estado participando en medias maratones, nados en aguas abiertas en aguas frías y un desafío de remo de 14,81 millas desde agosto y planea correr el Maratón de Londres en abril.

En homenaje al collar policial número 1481 de su esposa Katy, espera recaudar £ 14,810 para el Sue Ryder Leckhampton Court Hospice que la cuidó.

Dijo: «La conocían como ‘Katy Sonríe’. Nunca se quejó. Sue Ryder hizo posible que estuviéramos juntos hasta el final».

Saltar contenido y continuar leyendo

A Katy le diagnosticaron cáncer en 2016, a los 37 años, mientras era policía. Durante los ocho años siguientes, se sometió a múltiples cirugías y tratamientos, y falleció en septiembre de 2024.

A pesar de su enfermedad, Miles, que es agente de policía de Gloucestershire, dijo que se mantiene positiva y decidida a vivir plenamente.

Fuente de la imagen,Matthew Miles Título de la imagen, Miles dijo que su esposa «nunca se quejó realmente» y «aprovechó al máximo cada momento».

«Era una persona extraordinaria, feliz, sonriente, alegre y amigable con todos», dijo.

«Ella nunca se quejó realmente. Se centró en lo positivo en lugar de lo negativo y aprovechó al máximo cada momento.»

Agregó que el personal sanitario a menudo la describía como su «paciente favorita» debido a su perspectiva.

Fuente de la imagen,Matthew Miles Título de la imagen, Miles describió al personal del hospicio como «ángeles sobre el terreno».

Durante su estancia en Sue Ryder Leckhampton Court Hospice, la única instalación en Gloucestershire que ofrece cuidados paliativos para pacientes internados las 24 horas, Katy descubrió la pintura a través de la terapia artística y construyó un pequeño negocio de arte, y su trabajo ahora se exhibe en hogares de todo el Reino Unido.

El hospicio también proporcionó terapias complementarias, tratamiento especializado del dolor y espacio para que la familia permaneciera con ella durante sus últimas semanas.

Miles describió al personal como «ángeles sobre el terreno».

«Ayudan a guiar a sus seres queridos mientras se preparan para encontrarse con los ángeles en el cielo», dijo.

Fuente de la imagen,Matthew Miles Título de la imagen, Miles participará en el Maratón de Londres en abril

Miles dijo que la incomodidad física de los desafíos fue menor en comparación con lo que su esposa y otras personas soportaron.

«Son momentos de incomodidad para mí», dijo. «Vi a Katy y a tantos otros sufrir durante largos periodos. Eso me ayuda a poner las cosas en perspectiva».

Dijo que algunos de los momentos más difíciles llegaron durante su caminata en solitario por España, lo que le dio tiempo para reflexionar.

«Eso fue parte del proceso de sanación», dijo. «Pensar en lo que he pasado y cómo quiero vivir de ahora en adelante».

Fuente de la imagen,Matthew Miles Título de la imagen, Miles dijo que su esposa sería su «apoyo número uno».

Miles dijo que la respuesta de amigos, familiares y colegas había sido «abrumadora», y algunos de ellos asumieron sus propias carreras y desafíos.

«Cuando la gente dice que está orgullosa o quiere involucrarse, es emotivo», dijo.

«Me hace seguir adelante.»

Al reflexionar sobre lo que su esposa habría pensado sobre el desafío, el Sr. Miles dijo que ella se habría sentido divertida y orgullosa.