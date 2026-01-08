Maguire dijo que los quistes en sus ovarios también le están causando dolor.

El nuevo análisis del RCOG muestra que a principios de 2026, las listas de espera de ginecología en todo el Reino Unido «siguen en crisis» y los tiempos de espera en Irlanda del Norte siguen siendo los más altos.

Un portavoz dijo que si quienes esperaban en los cinco centros de salud de Irlanda del Norte se pusieran uno al lado del otro, la cola sería más de dos millas más larga que en noviembre de 2024, extendiéndose casi 15 millas.

En todo el Reino Unido, un total de 743.312 mujeres esperan atención ginecológica esencial.

La Dra. Alison Wright, presidenta del RCOG, dijo que los miembros estaban trabajando incansablemente para satisfacer la creciente demanda, pero la presión en los servicios significa que la capacidad está al límite en cada etapa de la atención.

«Con la inversión adecuada, existe una oportunidad real de cambiar esta situación para las mujeres.

«Al reordenar las necesidades de salud del 51% de la población, podemos lograr mejoras reales en la vida de las mujeres, garantizando que puedan acceder a la atención de alta calidad que necesitan, cuando la necesitan», afirmó.