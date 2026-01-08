El nuevo análisis del RCOG muestra que a principios de 2026, las listas de espera de ginecología en todo el Reino Unido «siguen en crisis» y los tiempos de espera en Irlanda del Norte siguen siendo los más altos.
Un portavoz dijo que si quienes esperaban en los cinco centros de salud de Irlanda del Norte se pusieran uno al lado del otro, la cola sería más de dos millas más larga que en noviembre de 2024, extendiéndose casi 15 millas.
En todo el Reino Unido, un total de 743.312 mujeres esperan atención ginecológica esencial.
La Dra. Alison Wright, presidenta del RCOG, dijo que los miembros estaban trabajando incansablemente para satisfacer la creciente demanda, pero la presión en los servicios significa que la capacidad está al límite en cada etapa de la atención.
«Con la inversión adecuada, existe una oportunidad real de cambiar esta situación para las mujeres.
«Al reordenar las necesidades de salud del 51% de la población, podemos lograr mejoras reales en la vida de las mujeres, garantizando que puedan acceder a la atención de alta calidad que necesitan, cuando la necesitan», afirmó.
En 2024, una importante revisión de los servicios ginecológicos realizada por el equipo Getting it Right First-Time (GIRFT), un equipo de revisión médica experto, dijo que los fideicomisos de salud necesitaban volver a priorizar a quienes esperan más de un año para una cirugía.
Su informe criticaba el largo tiempo que las mujeres tenían que esperar.
Tras una investigación de BBC News NI sobre los tiempos de espera para ginecólogos en 2023, el RCOG describió el sistema como » al borde del abismo «.
El cirujano consultor Hans Nagar dijo anteriormente que «el impacto físico y psicológico de la espera en las mujeres no debe subestimarse».
Nagar también dijo que el sistema para tratar afecciones ginecológicas como la endometriosis no estaba funcionando y que las mujeres en Irlanda del Norte » recibían un trato injusto «.