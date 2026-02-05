Las acciones de la compañía danesa que fabrica Ozempic y Wegovy cayeron un 18%, mientras su jefe advirtió que las cosas empeorarían antes de mejorar tras los fuertes recortes de precios.
La gente debería esperar que el precio de las acciones de la compañía «baje antes de volver a subir», dijo en el programa «Early Edition Europe» de CNBC.
Los medicamentos para bajar de peso, como Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound y Mounjaro de Eli Lilly, han ganado popularidad en los últimos años, y la competencia entre las empresas ha hecho bajar los precios.
La expiración de las patentes también ha provocado el aumento de imitaciones de medicamentos para bajar de peso de bajo costo, con advertencias sobre la seguridad de algunos de ellos .
El director financiero de Novo Nordisk, Karsten Munk Knudsen, dijo al programa World Business Express de la BBC que sus patentes indias y chinas sobre semaglutida (el nombre técnico del medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad) expirarán «en unos pocos meses».
Cuando se le preguntó sobre la caída de los precios, dijo: «No estamos en absoluto en una carrera hacia el abismo, pero estamos en una carrera para expandir el mercado de una manera racional».
‘Nación más favorecida’
En Estados Unidos, Trump ha presionado para que los medicamentos para perder peso sean más baratos después de quejarse de que los «medicamentos para la grasa» eran más caros allí que en otros países.
En noviembre, anunció el acuerdo de «nación más favorecida» con Novo Nordisk y Eli Lilly.
En ese momento, afirmó que los usuarios del sitio web gubernamental TrumpRx podrían obtener Wegovy y Zepbound desde un promedio de $350 (£255) al mes, y que esta cantidad se reduciría a $250 al mes. Añadió que los precios de Medicare para Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound serán de $245.
Novo Nordisk dijo el martes que «se asumen precios realizados más bajos vinculados a inversiones en acceso al mercado, amplificados por el acuerdo [de nación más favorecida] con la Administración de los EE. UU. para llevar GLP-1 [medicamentos para bajar de peso] a más estadounidenses a un costo menor» en su guía de menores ganancias por ventas.
Agregó que «la intensificación de la competencia y los impactos negativos de la expiración de la patente del compuesto […] en ciertos mercados» también habían afectado sus previsiones de ventas y ganancias.