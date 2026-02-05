Novo Nordisk dijo el martes que «se asumen precios realizados más bajos vinculados a inversiones en acceso al mercado, amplificados por el acuerdo [de nación más favorecida] con la Administración de los EE. UU. para llevar GLP-1 [medicamentos para bajar de peso] a más estadounidenses a un costo menor» en su guía de menores ganancias por ventas.