La familia de un adolescente que murió de un raro cáncer de huesos rindió homenaje a su «atrevido» y «especial» hijo.

A Owen Jenkinson le diagnosticaron sarcoma de Ewing en 2022 después de pensar que se había desgarrado un músculo jugando al fútbol.

El entusiasta aficionado del Rotherham United se sometió a meses de quimioterapia, pero murió a causa de la enfermedad el 23 de noviembre, a los 17 años. Su funeral tuvo lugar el sábado.

Sus padres, Andrea y Bill, dijeron que habían «exprimido mucho amor» de los tres años que el tratamiento les había dado con su hijo, y agregaron: «Hemos tenido una visión del hombre en el que debería haberse convertido».

Owen se quejó por primera vez de dolor en su pierna izquierda durante un fin de semana festivo hace tres años, pero como por lo demás estaba en forma y activo, su madre Andrea dijo que no le preocupó de inmediato.

Sin embargo, cuando el dolor no remitía y le costaba ponerse de pie, lo llevó al Hospital Rotherham y después de varias pruebas, le dijeron a la familia que se trataba de sarcoma de Ewing.

Según el NHS , el sarcoma de Ewing se presenta con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, pero puede aparecer a otras edades.

Owen con su madre, Andrea. Están sentados frente a un arco de globos decorativo compuesto por globos blancos, azul marino y dorados, junto con algunos globos transparentes que contienen confeti dorado. Detrás del arreglo de globos, cuelgan serpentinas metálicas doradas. Andrea lleva un vestido blanco con estampado floral negro y sandalias claras. Owen, a la derecha, viste formalmente con una chaqueta oscura, camisa blanca, pajarita negra y zapatos negros. El fondo muestra césped verde, una valla de madera negra y una exuberante vegetación con arbustos y árboles.

Fuente de la imagen,Folleto familiar

Título de la imagen,Owen Jenkinson fue descrito por su familia como alguien con un encantador sentido del humor.

Al principio, la familia preguntó a los médicos qué pasaría sin tratamiento y les dijeron que su hijo solo viviría entre seis y ocho semanas.

«Hemos tenido a Owen durante tres años y medio y lo hemos visto crecer desde un niño hasta convertirse en un hombre joven», dijo su padre Bill.

«Hemos tenido una visión del hombre en el que debería haberse convertido».

El joven se sometió a quimioterapia durante varios meses y le dijeron que tenía que someterse a una segunda ronda de tratamiento en el Hospital de Niños de Sheffield en febrero.

A pesar de la noticia, su familia dijo que Owen se mantuvo positivo y decidido.

«Sí, estuvo la enfermedad y hubo muchas otras cosas, pero en realidad Owen simplemente se recuperó y nunca se rindió», dijo Andrea.

Subtítulo de audioEscuche: ‘Dejó un gran impacto’

El 23 de noviembre murió en su casa de Rotherham.

En una declaración compartida por el Rotherham United FC después de su muerte, el club dijo que la actitud de Owen durante «un viaje increíblemente difícil» los había conmovido a todos.

Decía: «Owen será recordado como el faro de esperanza que representó la vida que creó para sí mismo.

«Nos sentimos realmente privilegiados de haber tenido a Owen Jenkinson como aficionado de nuestro club de fútbol».

El sábado, sus seres queridos se reunieron para despedirlo.

En un elogio, compartido con la BBC, su padre dijo que el mundo «brillaría menos» sin Owen en sus vidas.

«Andrea y yo extrañaremos a nuestro niño especial todos los días y estamos desconsolados pero orgullosos de su impacto, es un testimonio del hombre en el que se había convertido con la enorme muestra de amor a través de los mensajes que hemos recibido», dijo.

«La luz del amor de Owen brilló para que todos la vieran, iluminó la habitación con su sonrisa, su equipo de música y sus movimientos de baile».