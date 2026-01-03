En las aguas de Strangford Lough, la única constante es el cambio. Mientras las olas agitan su superficie, debajo del agua un clima cambiante y mares más cálidos traen nuevas especies de peces y otras formas de vida marina, mientras algunas especies nativas luchan por adaptarse. Hay algunos puntos positivos: todavía es posible encontrar miembros del Dolphins Sub-Aqua Club en estas aguas más de 50 años después de la fundación del club en Belfast. Bernard Picton, oficial de buceo del club y biólogo marino, es uno de sus miembros más antiguos. Ni siquiera él siempre estuvo seguro de que se alcanzaría este hito.

BBC News NI se unió al club de buceo Dolphins en una inmersión en Strangford Lough

«La situación se volvió muy complicada debido al Covid, pero este año está empezando a recuperarse», dijo. «Estoy realmente entusiasmado con las perspectivas». En cuanto a lo que le hace volver a estas inmersiones más de 55 años después de su primera, la respuesta es sencilla. «Curiosidad, creo. Nunca se sabe lo que se puede ver ahí abajo. «La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hay ahí abajo, salvo lo que se ve en la pescadería».

1:49

Un club de buceo local explora un naufragio mientras celebra su 50 aniversario

BBC News NI se unió al club para bucear en Strangford Lough, un lugar terriblemente frío incluso en un día claro y seco. Uno de los miembros más nuevos del club, Edie McClelland, ya conoce bien la amplia variedad de especies que nuestros mares tienen para ofrecer. «Cuando empecé a bucear no sabía que se podían ver todas estas cosas en Irlanda del Norte», dijo. «Hay muchísimos corales y peces. Vi una langosta enorme, un congrio y un pez perro; fue genial. «Me gusta salir a hacer un hobby con mi papá y simplemente experimentar un mundo nuevo».

Edie McClelland se prepara para bucear con su padre cerca del naufragio de Lee en Strangford Lough

Otro delfín, Colin Fitzpatrick, permaneció a flote para ejercer de capitán del día. Pero pronto quedó claro que prefería estar bajo las olas. «Tienes esa sensación de ingravidez. Puedes simplemente flotar, lo cual es absolutamente espectacular. La vida marina en Irlanda es asombrosa. Hay una fauna marina increíble y muchísimas esponjas.

Colin Fitzpatrick pilotando la lancha neumática de los Dolphins cerca del naufragio de Lee

Parte de esta vida marina ha encontrado un hogar en un naufragio que se encuentra en el lago. «La parte inferior está cubierta de anémonas de mar y hay una increíble vida de peces a su alrededor porque se reúnen alrededor del naufragio», dijo Colin. «El naufragio en sí tiene una historia increíble a su alrededor». Ha estado en el lago tanto tiempo como los delfines, llegando por una ruta menos transitada. Desde Somalia hasta Strangford Lough, pasando por los desembarcos del Día D, el barco es conocido ahora como Lee’s Wreck y se encuentra prácticamente sumergido cerca del puerto de Portaferry.

El barco ahora se conoce como Lee’s Wreck y se encuentra prácticamente sumergido cerca del puerto de Portaferry.

Comenzó como un buque mercante italiano, el SS Carso de Trieste. En 1941, el barco fue hundido frente a Somalia por fuerzas italianas en un intento fallido de evitar que cayera en manos de la Armada Británica, su enemiga en tiempos de guerra. Reflotado y rebautizado, el nuevo Empire Tana fue llevado al desembarco del Día D, sólo para ser hundido y utilizado como rompeolas frente a Sword Beach. Una vez reflotado, el barco fue remolcado hasta Strangford Lough antes de decidir finalmente que ya era suficiente. De camino a un desguace, naufragó tras chocar contra un arrecife al romperse un cabo de remolque. Este tercer naufragio se saldó y el barco ha permanecido allí desde entonces.

El barco comenzó su vida como un barco comercial italiano, el SS Carso de Trieste.