Un patio de comidas del sur de Londres que dejará paso a nuevas viviendas permanecerá abierto hasta finales de 2026, según el Servicio de Informes de Democracia Local (LDRS).

El Mercato Metropolitano, que funcionó durante nueve años en una antigua fábrica de papel en Elephant & Castle, será demolido después de que los concejales de Southwark aprobaran en marzo los planes para el desarrollo de Borough Triangle .

El proyecto de vivienda contempla la construcción de casi 900 viviendas en bloques de torres de hasta 44 pisos de altura.

Un portavoz del mercado, que cuenta con 40 operadores independientes, dijo que «a pesar de las recientes especulaciones incorrectas» el mercado permaneció abierto y agregó que había «muchas más cosas emocionantes que esperar» el próximo año.

La LDRS entiende que el mercado continuará operando normalmente durante el próximo año y se esperan más anuncios sobre el futuro del sitio a principios del próximo año.

Fuente de la imagen,Consejo de Southwark Título de la imagen, Los planes de Berkeley Homes incluyen un 35 % de viviendas asequibles

Berkeley Homes, que obtuvo la aprobación para desarrollar el sitio, dijo anteriormente que habría una oportunidad para que hasta 12 comerciantes se reubicaran en una ubicación temporal cercana mientras el plan está en construcción.

Según los documentos de planificación del Consejo de Southwark, Berkeley Homes se ha comprometido a proporcionar a los titulares de puestos restantes un paquete de reubicación.

Las propuestas también incluyen un nuevo edificio de oficinas, una cafetería flexible o espacio comercial y un nuevo centro comunitario que se espera sea ocupado por un grupo latinoamericano. El proyecto también ofrecería 1.780 metros cuadrados de espacio público.