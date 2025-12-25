David Storch quiere ser el próximo propietario del Sheffield Wednesday.

Después de haber presentado una oferta para comprar los Owls el viernes pasado, Storch se enfrenta a la competencia de otras dos partes, incluido el ex propietario del Newcastle United, Mike Ashley.

¿Pero quién es él y cuál es su plan para el club de Hillsborough?

En una entrevista exclusiva con BBC Sheffield, el estadounidense se presentó y presentó su visión, que parece ser muy diferente a la del ex propietario Dejphon Chansiri.

«Tenemos el deseo de hacer las cosas bien, eso significa marcar la pauta desde arriba», dijo Storch.

«Tener excelencia en todo lo que hacemos y un producto de calidad, en el estadio, en el campo de entrenamiento y en la academia.

«Traeremos al director ejecutivo adecuado. Queremos asegurarnos de contratar al director deportivo adecuado».

Chansiri a menudo se resistía a la idea de un director deportivo y el club no ha tenido un director ejecutivo desde que Katrien Meire se fue en 2019.

Se cree que Storch y Ashley se unirán al propietario de Dunfermline, James Bord, en la carrera para tomar el control el miércoles.

El club del campeonato entró en administración en octubre, lo que puso fin a la propiedad de una década de Chansiri.

El administrador conjunto Kris Wigfield dijo en un comunicado el viernes pasado que «se están logrando avances genuinos» para nombrar un postor preferido, pero con 2026 en el horizonte, no está claro quién liderará el club en el futuro.

David Storch, fotografiado en una conferencia de aviación en 2012

Sorprendido por la atmósfera en medio de la adversidad

Storch, quien también ha trabajado en la industria de servicios de aviación, es el fundador y socio gerente de la firma de inversión Arise Capital Partners, trabajando junto a su hijo Michael.

Pero ¿por qué intentan comprar uno de los clubes más reconocibles y a la vez con más problemas del fútbol inglés?

«Cuando fuimos al partido del miércoles 5 de noviembre (contra Norwich), no podía creer la atmósfera, la energía, los cantos, la participación de los aficionados», dijo Storch.

«Aquí tenemos un equipo que no sólo está en el sótano, sino que, como sabéis con certeza, está a punto de descender debido a las deducciones de puntos.

«Nos fuimos increíblemente entusiasmados por lo que vimos».

Da la casualidad de que Storch ha estado a punto de comprar varios clubes de la Liga de Fútbol Inglesa (EFL).

«Comenzamos a centrarnos en los deportes estadounidenses y luego empezamos a fijarnos en el fútbol inglés hace unos dos años y medio», dijo.

Hemos considerado seriamente tres clubes diferentes. Intentamos fichar a Rob Couhig en Reading. También consideramos al Blackpool, aunque lo descartamos rápidamente.

Luego presentamos una oferta con Gareth Bale para comprar el Cardiff City y finalmente llegamos a un acuerdo con Vincent Tan para comprar el club. Desafortunadamente, decidió esperar y nunca concretamos la transacción.