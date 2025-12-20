Un puente tendrá que cerrarse nuevamente en enero después de que se encontró un «deterioro significativo» en su tablero de hormigón.

El Consejo del Condado de Durham dijo que el puente Wolsingham Causeway se cerrará tanto al tráfico como a los peatones entre el 5 y el 23 de enero para permitir que se realicen reparaciones adicionales.

El cruce, de 131 años de antigüedad, ha estado en proceso de remodelación desde mayo y se espera que finalice en febrero de 2026.

La autoridad local, liderada por la Reforma, anunció que la reapertura temporal prevista para el viernes se llevaría a cabo tras un cierre de dos semanas por impermeabilización y repavimentación. Se instalarán semáforos de tres vías.