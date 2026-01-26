A pesar de las interrupciones causadas por la nieve y el hielo, organizaciones benéficas de West Midlands han recaudado cientos de miles de libras a través de programas de reciclaje de árboles de Navidad.

Las iniciativas consisten en que voluntarios de organizaciones benéficas ofrecen recogidas de árboles en la acera a cambio de donaciones sugeridas. Los árboles se trituran posteriormente para producir biomasa y crear compost o virutas.

Aunque las colectas fueron detenidas por la tormenta Goretti a principios de este mes, muchas organizaciones benéficas informaron años excelentes en cuanto a donaciones y agradecieron a sus seguidores.

Birmingham Hospice dijo que su campaña Treecycling 2026 había sido la más exitosa hasta la fecha, con más de 6.200 residentes recaudando un total de £ 153.000.

Roisin Mooney, líder del proyecto, dijo: «Este año trajo desafíos adicionales debido a la tormenta Goretti y las condiciones de nieve y hielo, pero gracias a la dedicación de nuestros 250 voluntarios, se recolectaron más de 7000 árboles».

Fuente de la imagen,Fundación Grace Kelly contra el Cáncer Infantil Título de la imagen, Tracey se ofreció como voluntaria para recolectar árboles en nombre de Grace Kelly Childhood Cancer Trust.

Grace Kelly Childhood Cancer Trust en Worcester también dijo que había tenido su año de recolección más grande hasta el momento, recogiendo 956 árboles y recaudando más de £ 19,350, un aumento del 57% respecto al año anterior.

«Esa fantástica cantidad podría financiar más de 250 sesiones individuales para un niño con uno de los miembros de nuestro Equipo de Apoyo Familiar», dijo la portavoz Kirsty Murray.

Nuestro increíble equipo de voluntarios luchó contra las advertencias meteorológicas de nieve, hielo, lluvia e inundaciones y sufrió averías, pero simplemente no podríamos haberlo logrado sin ellos.

Las astillas de algunos de los árboles reciclados se utilizaron en senderos, incluso alrededor de los recintos del West Midlands Safari Park, agregó.

Primrose Hospice en Bromsgrove, Worcestershire, coincidió en que 2026 ya había sido un año récord e informó que 40 voluntarios habían recaudado más de £17.500 al reunir 1.200 árboles.

La recaudadora de fondos Hannah Isaac dijo: «Es una excelente manera para que las personas de la comunidad local apoyen a su hospicio local [y] al mismo tiempo eviten uno de los trabajos más incómodos del año».

Fuente de la imagen,Dougie Mac Título de la imagen, Los voluntarios del hospicio Dougie Mac recolectaron árboles en todo Staffordshire

Compton Care en Wolverhampton dijo que había recaudado una enorme cantidad de £25,000 de su programa al entrar en el último fin de semana de recolecciones, agradeciendo a los voluntarios de varias organizaciones que recogieron 1,300 árboles.

En Staffordshire, la colecta TreeCycle del Dougie Mac Hospice recaudó más de £36,5000, que se destinarán a atención especializada para personas con enfermedades terminales.

Jayne Dono, de la organización benéfica, dijo sobre los voluntarios y seguidores: «Simplemente no podríamos haberlo hecho sin ellos».

Mientras tanto, Katharine House Hospice, en Stafford , ganó £17.000 recogiendo alrededor de 780 árboles.

«El increíble apoyo de nuestra comunidad a esta iniciativa de recaudación de fondos nos ayuda a cubrir las £12,000 que cuesta cada día mantener en funcionamiento nuestros servicios vitales», afirmó Lyndsey Howard, recaudadora de fondos para la comunidad y eventos.

Fuente de la imagen,Hospicio Katharine House Título de la imagen, Lyndsey Howard, de Katharine House Hospice, dijo que el dinero ayudó a brindar atención gratuita cuando más se necesitaba.

Myton Hospice y Pass the Smile for Ben Crowther dijeron que las sumas recaudadas en Warwickshire aún no se habían contabilizado, pero se esperaba que superaran las £ 62.000 recaudadas el año pasado.