Más de 80 personas se han puesto en contacto con la BBC para quejarse de la empresa de mensajería Evri.

Los clientes de todo Lincolnshire dijeron que estaban frustrados por las demoras, el mal servicio al cliente y los paquetes que no llegaban a pesar de estar marcados como entregados en línea.

En el vecino East Yorkshire, tres parlamentarios han expresado su preocupación por el rendimiento de la empresa, mientras que un ex mensajero de Evri afirmó que, durante la formación, le dijeron que «simplemente lo dejara atrás» si no había clientes. Evri afirmó que no era así.

La compañía se disculpó con los clientes cuyas experiencias no habían estado a la altura de sus estándares y dijo que la gran mayoría de sus 30.000 conductores eran «miembros trabajadores» de la comunidad.

BBC Look North se enteró de los problemas con el servicio de Evri después de que varios espectadores se comunicaron con él para plantear sus inquietudes.

Luego, la BBC pidió a la gente de grupos de redes sociales locales que compartieran sus experiencias.

Algunos elogiaron a mensajeros específicos y destacaron ejemplos de excelente servicio, pero la mayoría de las respuestas fueron sobre problemas.

Ian Anderson, que vive en el pueblo de Normanby cerca de Spital, dijo que tuvo problemas con tres parcelas y que los problemas con la empresa se habían vuelto tan comunes en la zona que le había escrito a su diputado.

Dijo que Evri le había dicho que se había entregado un paquete cuando en realidad no había llegado.

«No es así», dijo el Sr. Anderson. «El futuro de Evri no pinta bien y, con el tiempo, los minoristas se darán cuenta y dejarán de usarlos como socios de entrega».

Cuatro personas sentadas alrededor de una mesa de madera. A la izquierda, una mujer con un cárdigan rojo, cabello gris y gafas, frunce el ceño. A su derecha, una mujer con cabello castaño medio largo y una camiseta negra, también frunce el ceño. A su derecha, un hombre con una camisa azul y cabello gris, también frunce el ceño. Junto a él, una mujer con un cárdigan negro y un vestido navideño, rubia y sonriente.

Ann Oliver, Karen Jones, Bill Harwin y Hannah Clark

En la cercana localidad de Faldingworth, cuatro residentes describieron problemas con las entregas.

Bill Harwin, de 72 años, acusó a Evri de mentir después de que su pedido de ropa de cama por £80 no llegó.

Según Harwin, cuando el vendedor en línea intentó averiguar qué había sucedido, Evri dijo que el paquete «había pasado por su sistema pero no había llegado al conductor de entrega».

Luego, el señor Harwin revisó los detalles de seguimiento, que indicaban que el paquete había sido entregado seis días antes.

«Alguien le ha estado mintiendo a alguien y eso es simplemente inaceptable», dijo.

Ann Oliver, de 71 años, calificó el desempeño de Evri como «pésimo» después de que los detalles de seguimiento de su paquete mostraran que fue entregado el 2 de diciembre, a pesar de que ella afirmó que no estaba por ningún lado.

Karen Jones, una vecina de 62 años, dijo que ahora estaba evitando la empresa después de que tres paquetes no aparecieran y uno de ellos estuviera marcado incorrectamente como entregado.

«Incluso he sentido ganas de ir a ver al director ejecutivo», añadió. «Me he sentido tan frustrada».

Hannah Clark, de 44 años, describió problemas con cinco paquetes en las últimas semanas. Uno se marcó incorrectamente como entregado, mientras que otros dos fueron cancelados y reembolsados.

«¿Dónde están? ¿Los han escondido? ¿Los han destruido?», preguntó.

«¿O acaso los han tomado y los han puesto debajo de los árboles de Navidad de otras personas?»

En octubre, una encuesta realizada a nueve empresas de paquetería para el regulador Ofcom reveló que Evri tenía el nivel más bajo de satisfacción del cliente, con un 31%, por debajo de Yodel, con un 38%. El índice de satisfacción promedio de todas las empresas fue del 47%.

La encuesta, realizada a 4.058 personas, examinó el desempeño de las empresas en la gestión de contactos y quejas de los destinatarios de paquetes. Evri también ocupó el último puesto en 2023 y 2024.