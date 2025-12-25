Fuentes han dicho en privado que creen que Bruno Fernandes regresará para el derbi de Manchester con el City en Old Trafford el 17 de enero, lo que significaría una ausencia de cinco partidos.

Es un duro golpe en un momento en que los atacantes clave Bryan Mbeumo y Amad Diallo están fuera de casa para disputar la Copa Africana de Naciones y Kobbie Mainoo, el obvio sustituto de Fernandes, también está ausente por una lesión en la pantorrilla.

«Es imposible reemplazar a Bruno», dijo Amorim. «Se lo dije esta mañana al equipo.

«Tenemos que aprovechar lo bueno, si es que hay algo bueno en ello, es necesario que mucha gente dé un paso al frente».

Fernandes ha tenido un récord físico notable desde su llegada del Sporting en enero de 2020.

En los seis años transcurridos desde entonces, solo se ha perdido dos partidos por lesión y uno más por enfermedad, lo que significa que su ausencia actual será por lejos la más larga durante su tiempo en el club de Old Trafford, incluso si no es tan grave como las preocupaciones iniciales sobre una ausencia de seis semanas.