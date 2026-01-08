Los voluntarios que gestionan una biblioteca comunitaria «maravillosa y acogedora» han organizado una fiesta para celebrar la concesión de un nuevo contrato de arrendamiento de 10 años.

La biblioteca comunitaria Earlsdon Carnegie en Coventry estaba destinada a cerrar en 2017 junto con otras bibliotecas comunitarias de la ciudad.

Sin embargo, fue salvado por activistas y tomado por voluntarios el año siguiente, y desde entonces se ha convertido en una organización benéfica registrada y un espacio comunitario, dirigido por un equipo de aproximadamente 70 personas.

Mientras voluntarios y simpatizantes se reunían en la biblioteca el miércoles por la noche para tomar algo, la presidenta del consejo directivo, Julie Rubridge, dijo que «no podría estar más orgullosa».

«Nos iban a cerrar en una semana», dijo. «Miren lo que hemos hecho».

«Es el único lugar al que puedes ir donde no necesitas boleto, no necesitas pagar, puedes venir a sentarte todo el día, tomar un café, usar una computadora y ser parte de la comunidad».

Título de la imagen, Unos 70 voluntarios apoyan la biblioteca de Earlsdon

La fideicomisaria Zara Turner afirmó que tener un contrato de arrendamiento de 10 años, firmado en noviembre , era algo sin precedentes. «Nos llevó un tiempo conseguirlo, así que estamos encantados con la decisión».

«El consejo cree que podemos mantener esa longevidad, que podemos continuar con lo que hacemos, que lo que estamos haciendo funciona», dijo.

Turner agregó que el contrato de arrendamiento más largo también hizo que el lugar fuera elegible para obtener más fondos.

«Esto nos da la seguridad de que, dentro de 10 años, todavía podremos tener las puertas abiertas y seguir brindándole a la comunidad algo que tanto necesita».

Fuente de la imagen,Google Título de la imagen, La biblioteca de Earlsdon fue asumida por un equipo de voluntarios en 2018.

El lugar autorizado organiza eventos y actividades cotidianas que van desde aprendizaje de idiomas extranjeros, manualidades y estancias para jugar.

«Las puertas están abiertas para todos. Para cualquiera que nos necesite», dijo Turner.