Una antigua galería conocida por sus exposiciones que documentan la vida de la clase trabajadora se ha convertido en un estudio de Pilates y bienestar.

The Side fue inaugurado en Newcastle por el colectivo de cine y fotografía Amber, que tenía como objetivo capturar y celebrar la vida en el noreste de Inglaterra, en 1977.

La galería cerró en abril de 2023 debido a «recortes críticos de financiación y la crisis del costo de vida» .

Se esperaba que la galería volviera a abrir en el futuro, pero la directora del colectivo, Laura Laffler, confirmó en diciembre que los planes se habían cancelado permanentemente.

En su sitio web, el equipo dijo que administrar una galería permanente «ya no era financieramente viable en el clima de financiación actual».

En una carta abierta, la Sra. Laffler dijo que la decisión se había tomado después de una consulta y una «orientación de expertos» de todo el sector de las artes y el patrimonio.

Dijo que el colectivo, en cambio, exhibiría su colección a través de su archivo digital y trabajando con otros, como «socios de exhibición de alto perfil» y centros patrimoniales.

La Sra. Laffler dijo que el equipo pronto compartirá más detalles sobre nuevas asociaciones.

La galería se vio obligada a cerrar después de que dijera que en noviembre de 2022 le habían dicho que ya no recibiría fondos de la Organización de Cartera Nacional del Consejo de las Artes.

Se le habían otorgado £120.000 al año del fondo durante los cuatro años anteriores.