Sinners, Marty Supreme y One Battle After Another están entre las películas que competirán en los Premios Globo de Oro el domingo por la noche. Frankenstein, Sentimental Value, Hamnet y Wicked: For Good son algunas de las otras películas que optan al oro en la ceremonia de Los Ángeles. Este año se ha introducido una nueva categoría, mejor podcast, mientras que Adolescence, The Pitt y The Studio están nominados en las categorías de TV. Los Globos de Oro son un hito importante en la temporada de premios cinematográficos y se celebran a menos de quince días del anuncio de las nominaciones al Oscar (22 de enero).

Los Globos entregan más trofeos que muchas otras ceremonias, ya que dividen sus categorías de películas en drama y musical o comedia. Timothée Chalamet, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley y Michael B Jordan tienen nominaciones en el ámbito actoral este año. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber antes del evento de este año.

Las principales películas nominadas

Imágenes Getty Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor están nominados por Una batalla tras otra

9 – Una batalla tras otra 8 – Valor sentimental 7 – Pecadores 6 – Hamnet 5 – Frankenstein 5 – Wicked: Para bien 4 – Fue solo un accidente La lista completa de nominados

¿Cómo puedo ver los Globos de Oro?

Imágenes Getty Kate Hudson está nominada por Song Sung Blue, mientras que Timothée Chalamet podría ganar por Marty Supreme

Los Premios Globo de Oro se transmitirán por la cadena CBS en Estados Unidos y también se transmitirán por Paramount+. Lamentablemente, no hay forma de ver legalmente la ceremonia en el Reino Unido, pero habrá cobertura en BBC News durante toda la noche. La ceremonia comienza a la 01:00 GMT (lunes por la mañana) y suele durar entre tres y cuatro horas. Se transmite en vivo desde el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California.

¿Qué películas están nominadas?

Imágenes Getty Estrellas de Sentimental Value (de izquierda a derecha) Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning, Renate Reinsve y Stellan Skarsgård

One Battle After Another, sobre un ex revolucionario cuya hija es secuestrada, encabeza la lista este año después de convertirse en una de las películas más aclamadas por la crítica de 2025. Su competencia incluye Sentimental Value, un drama noruego sobre dos hermanas que se reencuentran con su padre distanciado, un director de cine que planea su regreso, después de la muerte de su madre. Sinners, un drama de terror y vampiros ambientado en Mississippi en los años 30, fue uno de los primeros contendientes al Oscar, lanzándose al éxito de taquilla poco después de los Premios de la Academia del año pasado. Por otra parte, la adaptación cinematográfica de la novela Hamnet de Maggie O’Farrell explora la tragedia familiar que muchos creen que llevó a William Shakespeare a escribir una de sus obras más famosas. Una nueva adaptación de Frankenstein ofrece una versión más emotiva de la novela de Mary Shelley sobre un científico loco y la criatura que crea, mientras que el éxito de taquilla Wicked: For Good concluye la historia del origen de Elphaba, la malvada bruja del oeste. El drama sobre un secuestro, It Was Just An Accident, una de las mejores películas de la temporada de premios de este año y ganadora del máximo galardón en el Festival de Cine de Cannes, sigue a un hombre que busca vengarse del ex oficial que lo torturó anteriormente en prisión. Y Marty Supreme sigue a un jugador de tenis de mesa en la Nueva York de 1950 mientras intenta mantenerse a flote financieramente mientras se hace un nombre como atleta. Otras películas nominadas incluyen el drama de teoría de conspiración Bugonia , la comedia negra coreana No Other Choice , el thriller político brasileño The Secret Agent y el exitoso musical animado Kpop Demon Hunters.

¿Cuáles son los actores favoritos?

Imágenes Getty Rose Byrne está nominada a mejor actriz de comedia musical, mientras que Jessie Buckley podría ganar mejor actriz de drama.

Los titanes de la taquilla Timothée Chalamet (Marty Supreme) y Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) se enfrentarán en una reñida carrera por el premio al mejor actor de musical o comedia. Ethan Hawke (Blue Moon) es un posible candidato sorpresa. Como mejor actor de drama, Michael B. Jordan (Sinners) tiene grandes posibilidades, aunque el enfoque más internacional que han tomado los Globos en los últimos años sugiere que no deberíamos descartar al ganador de Cannes, Wagner Moura (The Secret Agent). Aunque el campo de la mejor actriz de musical o comedia está liderado por profesionales experimentadas como Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) y Kate Hudson (Song Sung Blue), existe una fuerte competencia por parte de la relativamente recién llegada Chase Infiniti (One Battle After Another). Es mucho más fácil predecir quién será la mejor actriz de un drama: Jessie Buckley (Hamnet) está considerada muy por delante incluso de sus competidoras más fuertes, como Renate Reinsve (Sentimental Value). Los aspirantes a actor y actriz de reparto incluyen a Amy Madigan (Weapons), Jacob Elordi (Frankenstein), Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor (todos en One Battle After Another).

¿Quién presenta los Globos de Oro?

Globos de Oro Nikki Glaser fotografiada a principios de esta semana antes de desplegar la alfombra roja de los Globos en Los Ángeles.

La comediante estadounidense Nikki Glaser regresa a sus funciones de presentadora después de una actuación espectacular en la ceremonia del año pasado. Ella pronunció un monólogo de apertura que rivalizó con los grandes de los Globe – Ricky Gervais, Tina Fey y Amy Poehler – burlando a las celebridades de primera línea en la sala. Presentar los Globos de Oro, dijo Glaser más tarde, fue «sin duda lo más divertido que he hecho en mi carrera». Pero, Glaser le dijo a Regan Morris de la BBC a principios de esta semana, a menudo se siente intimidada por todo el «poder estelar» en la sala, y agregó: «Se me nubla la vista cuando estoy en el escenario, voy a tener que hacer eso muy duro esa noche».

¿Por qué Adolescencia sigue nominada?

Imágenes Getty La adolescencia ha seguido ganando premios, incluso en los Critics’ Choice Awards de la semana pasada.

Ha pasado casi un año desde que la mayoría de la gente vio el éxito de Netflix sobre un adolescente acusado de apuñalar a su compañero de clase, y la serie ya triunfó en los premios Emmy, Critics’ Choice y National Television Awards. Pero como muchos otros eventos de premios se celebran más o menos a lo largo del año calendario, la adolescencia recién está siendo reconocida en eventos como los Globos de Oro. Se espera ver aún más de Owen Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty en otros eventos futuros, como los Actor Awards (anteriormente SAG) en marzo y los Bafta TV Awards, que no se llevan a cabo hasta mayo.

¿Qué premios ya se han entregado?

Imágenes Getty Dame Helen Mirren y Sarah Jessica Parker ya han recibido sus premios a la trayectoria

Los dos premios especiales que reconocen la trayectoria normalmente se entregan esa misma noche, pero este año se entregaron la semana pasada en la ceremonia inaugural de los Globos de Oro. La estrella de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, recibió el premio Carol Burnett por su destacada contribución a la televisión, mientras que Dame Helen Mirren recibió el equivalente cinematográfico, el premio Cecil B DeMille. Durante su discurso de aceptación, Dame Helen dijo que el premio le había sido «descrito como un reconocimiento a su carrera». «Pero», continuó, «prefiero pensar en ello como una vida vivida, una vida sobrevivida, una vida disfrutada, una vida sudada y una vida continuada, con esperanza». En su discurso, Parker agradeció a los amigos, colegas y familiares que la habían apoyado durante décadas en su carrera en el mundo del espectáculo, diciéndoles: «Ustedes han sido parte integral de una vida inconcebible, es una recompensa, gracias».

¿Por qué son importantes los Globos de Oro?

Imágenes Getty La estrella de Weapons, Amy Madigan, espera repetir su victoria como mejor actriz de reparto en los Critics’ Choice Awards de la semana pasada.