Los asistentes de enseñanza se han asegurado de que los alumnos experimenten la magia de la Navidad solo para luchar por cubrir los costos del período festivo para sus propias familias, dijo un sindicato.

Un informe encargado por el sindicato de servicios públicos Unison dijo que sus salarios son demasiado bajos y que la profesión, dominada en gran medida por mujeres, a menudo «soporta el peso» del empeoramiento del comportamiento en las escuelas.

Unison dijo que el personal de apoyo escolar a menudo asume responsabilidades adicionales por las cuales rara vez se les paga, y a algunos se les pide que realicen tareas médicas invasivas sin la capacitación pertinente.

El gobierno galés dijo que quería asegurarse de que el personal de apoyo escolar «tenga el reconocimiento y el apoyo que merecen».

Janet Murray, camarera de comedor antes de pasarse al aula hace más de 20 años, dice que le encanta su trabajo y trabaja en una escuela que la apoya mucho cerca de su casa en Swansea, pero si bien «el trabajo evolucionó y cambió, el salario y los términos y condiciones nunca lo hicieron».

Al principio de su carrera, leía con los alumnos y ayudaba al profesor a preparar las clases; ahora su función es más especializada: a menudo apoya a niños con necesidades adicionales y, a veces, cubre la clase.

«Nos volvimos mucho más hábiles: nuestra pericia, nuestra experiencia, nuestra continuidad con los niños… eso se volvió mucho más importante», dijo.

Ella dice que las necesidades de los niños y, por lo tanto, las demandas del trabajo se han intensificado desde la pandemia de Covid-19, con los alumnos más ansiosos y menos socializados.

«Vivimos en las comunidades donde trabajamos, por lo que a menudo son nuestros niños, son nuestra comunidad y es importante que estemos allí para apoyarlos», dijo la Sra. Murray.

Añadió que «nuestro papel es incluso más importante que nunca», pero calificó el salario de «impactante».

«Creo que la gente se sorprendería mucho si supiera lo bajo que es el salario».

Criar a su hija con su salario había sido «difícil» durante años y ella lo había logrado con la ayuda de beneficios, dijo Murray.

Los datos de la encuesta recopilados por Unison en 2024 sugirieron que el rango salarial más común para los miembros del personal de apoyo escolar era de £ 1,200 a £ 1,399 por mes.

Los asistentes de enseñanza generalmente sólo reciben su salario durante el período lectivo, y los sindicatos han argumentado durante mucho tiempo que se les debería pagar por todo el año de acuerdo con el resto del personal escolar, afirmando que se llevan a casa un ingreso menor del que obtendrían con un trabajo de tiempo completo y salario mínimo.

Una mujer de cabello largo y oscuro, con una bufanda negra con motas blancas y un abrigo negro, está de pie afuera, enfocada, mientras que el fondo exterior está desenfocado.

Título de la imagen,Kim Huntley está preocupada por sus colegas que afrontan los gastos del período navideño

Kim Huntley ha sido asistente de enseñanza en una escuela primaria en Llanelli, Carmarthenshire, durante 17 años, y dijo que ahora hay más niños que no están «preparados para la escuela».

«Hay niños que llegan a nuestras casas que tradicionalmente tal vez no habrían usado pañales, pero ahora ya no es así».

Ella dijo que su salario era tan bajo que recién había alcanzado el umbral para comenzar a pagar impuestos sobre la renta hacía cinco años, después de trabajar como asistente de enseñanza durante más de una década.

«El hospital… Podría ganar mi dinero en tres días. Incluso McDonald’s… Se puede ganar mucho más dinero allí que trabajando en la escuela, y lo único que nos mantiene allí son los niños y lo que hacemos por ellos», dijo.

Recientemente dejó el aula para asumir un puesto en el sindicato y está preocupada por los costos de la Navidad que enfrentan sus antiguos colegas.

«Tengo inquietudes por otras familias que tienen como trabajo principal el de asistente de enseñanza», dijo.

«Sinceramente no sé cómo van a proporcionar esa magia en casa».

Un informe del Departamento de Investigación Laboral de Unison afirmó que el personal de apoyo «soporta el peso de los problemas de comportamiento, incluida la violencia».

Desde la pandemia, se han enfrentado a más malos comportamientos y a un mayor número de alumnos con necesidades complejas, dijo Unison.

Rosie Lewis, directora de escuelas de Unison Cymru, dijo: «A menudo, de repente se espera que nuestros miembros asuman funciones de administración de medicamentos y, lo que es más alarmante, intervenciones íntimas bastante personales como la inserción de catéteres.

«Se trata de personal que trabaja muchas horas, a menudo ayudando y realizando residencias.

«En Navidad, ayudan con las obras de teatro del colegio, preparan los disfraces, todo esto además de sus tareas diarias y no reciben ningún pago extra por ello».

El informe encontró que muchos asistentes de enseñanza pertenecían a hogares con un solo ingreso y una proporción significativa dependía de beneficios.

Dijo que el personal de apoyo escolar, el 90% del cual son mujeres, a menudo son «los primeros en irse» cuando las escuelas recortan empleos debido a presupuestos ajustados.

Al mismo tiempo, las escuelas tienen dificultades para contratar personal porque los salarios «no son competitivos en comparación con los empleos en hostelería y comercio minorista» y hay una alta rotación de personal.

Unison solicita la creación de un organismo de negociación del personal de apoyo escolar de Gales para sustituir el sistema actual, en el que el salario lo decide el Consejo Nacional Conjunto, que cubre a todos los trabajadores de las autoridades locales en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Dijo que un organismo de este tipo podría abordar las grandes disparidades salariales entre las autoridades locales y los salarios sólo durante el período escolar.

El gobierno galés dijo que tiene un plan para establecer un organismo negociador para Gales.

«El personal de apoyo es una parte clave y valiosa de nuestra fuerza laboral educativa y queremos asegurarnos de que tengan el reconocimiento y el apoyo que merecen», dijo un portavoz.

Los auxiliares docentes apoyan a algunos de nuestros alumnos más vulnerables y merecen, en consonancia con nuestro compromiso con la justicia social, ser reconocidos, remunerados y tratados de manera justa por la excelente labor que realizan.