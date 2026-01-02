Nuevos e intrigantes descubrimientos en un cementerio medieval de Gales han acercado a los arqueólogos a la solución del misterio que rodea a las mujeres enterradas allí. Han encontrado lo que parece ser un pequeño edificio y han desenterrado artefactos domésticos y decorativos, incluidas exquisitas cuentas de vidrio de colores. Hasta el momento se han descubierto en el yacimiento 58 esqueletos, que datan del siglo VI o VII. Lo inusual es que casi todos pertenecían a mujeres. Los nuevos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que el cementerio era parte de una comunidad religiosa femenina primitiva.

Kevin Church/Noticias de la BBC Los esqueletos de 1.500 años de antigüedad están intactos y bien conservados.

Durante los últimos cuatro años, los arqueólogos han estado excavando el sitio en los terrenos del Castillo de Fonmon, cerca del final de la pista del aeropuerto de Cardiff. Los esqueletos están enterrados en tumbas poco profundas excavadas en el lecho de roca caliza. Si bien sus huesos y dientes demuestran que vivieron vidas difíciles, los objetos encontrados entre las tumbas sugieren riqueza y lujo. El equipo ha estado rascándose la cabeza tratando de descubrir quiénes eran estas mujeres. Ahora, la última excavación ha proporcionado una pista importante: el contorno de lo que posiblemente podría ser un pequeño edificio. «Están apareciendo fragmentos de piedra de construcción, por lo que podría ser estructural. Podríamos estar pensando en un pequeño santuario o una capilla», dice el Dr. Andy Seaman, de la Universidad de Cardiff, quien dirige la excavación. «Creo que estamos ante un sitio que podría ser una antigua comunidad religiosa».

Kevin Church/Noticias de la BBC Las tumbas se agrupan alrededor del posible edificio, que está resaltado en rosa.

El posible edificio se encuentra en el centro del cementerio y las tumbas se agrupan a su alrededor. Parece que la gente quería ser enterrada lo más cerca posible de este lugar. Tan cerca, de hecho, dice el arqueólogo de la Universidad de Cardiff, Tudur Davies, que algunas de estas tumbas contienen a varias personas. «Es un lugar muy deseado para enterrar gente», afirma. A veces, dos, tres o cuatro personas han sido enterradas en el mismo lugar, una y otra vez. No parece haber tanto tabú en colocar los cuerpos en el mismo sitio y apartar los que siguen allí. Los artefactos encontrados en el sitio revelan más sobre las personas enterradas aquí.

Kevin Church/Noticias de la BBC Los artículos incluyen un broche de cobre, un alfiler de hueso decorado y un peine tallado en asta.

Los objetos han sido trasladados al laboratorio de la Universidad de Cardiff. La conservadora Nicola Emerson está retirando minuciosamente la suciedad de la excavación de un ornamentado broche de cobre. «Tendríamos que hacer más análisis, pero probablemente sea bronce», dice. «También creemos que posiblemente estaba dorado, es decir, una capa de oro por encima». Los extremos, explica, estaban cubiertos de esmalte verde. Este habría sido un broche muy decorativo. Creo que es un hallazgo muy especial para el sitio. Además de esta pieza de joyería medieval, el equipo también ha desenterrado un prendedor hecho de hueso con un patrón detallado y un peine intrincadamente tallado en asta. Y hay unas exquisitas cuentas de vidrio multicolor. De unos 3 mm de diámetro, cada una es una joya en miniatura. Posiblemente estaban cosidas a la ropa o sujetadas a alguna joya.

Kevin Church/Noticias de la BBC Entre las tumbas se encontraron fragmentos de cristalería.

Pero los objetos domésticos encontrados en el yacimiento también nos dicen mucho. «Tenemos un molino de piedra para moler harina para hacer pan. Tenemos cerámica y vidrio para comer y beber», dice el Dr. Andy Seaman. «Claramente no es solo un lugar para los muertos. Aquí también hay una comunidad viva.» Él piensa que la comunidad estaba encerrada, viviendo justo al lado del cementerio, separada del resto de la sociedad.

Kevin Church/Noticias de la BBC Se sabe poco sobre las primeras comunidades religiosas de esta zona.

Las piezas de este rompecabezas medieval empiezan a encajar. Pero aún quedan algunas preguntas. Se han encontrado los restos de algunos hombres. ¿Quiénes eran? Y también de algunos niños. ¿Tenían parentesco con alguna de las mujeres? Y mientras la mayoría de las personas en el cementerio fueron enterradas con sumo cuidado, dos mujeres fueron arrojadas a una zanja, una con las manos y los pies atados. ¿Qué habían hecho para merecer eso?

Kevin Church/Noticias de la BBC Las excavaciones continuarán en el sitio en 2026.