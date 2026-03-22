El gigante británico de servicios financieros Hargreaves Lansdown afirma que «ya no experimenta» los problemas técnicos que afectaron a miles de clientes que intentaban utilizar la aplicación móvil y el sitio web.
Añadió que los activos y datos de los clientes estaban «seguros» y que «no había pruebas de ninguna filtración de datos por incidentes cibernéticos».
Según el sitio web Downdetector, que monitoriza las interrupciones de internet, miles de personas han reportado problemas con el sitio desde que comenzó la interrupción el jueves por la noche.
Los problemas técnicos provocaron una reacción airada de algunos usuarios de X en respuesta a la publicación inicial de la empresa.
Algunos la han acusado de falta de diligencia, mientras que otros han amenazado con trasladar sus negocios a una empresa rival.
Varios usuarios también han preguntado si la empresa pagará una indemnización.
Estos problemas surgen en un momento que probablemente será muy ajetreado para muchos, que estarán poniendo en orden sus asuntos comerciales, a medida que se acerca el final del año fiscal.
«Unos miles de libras de beneficios perdidos»
Un cliente de Hargreaves Lansdown desde hace más de 15 años, que pidió ser identificado únicamente como Paul, dijo que utilizaba la plataforma para operar a diario.
Calculó que los problemas técnicos le habían costado «varios miles de libras en ganancias perdidas».
«Como la mayor empresa de negociación y gestión de fondos del Reino Unido, esto es grave. Llamé esta mañana, pero solo recibí declaraciones vagas sobre problemas técnicos en los que han estado trabajando durante toda la noche.»
«El impacto para mí y, creo, para todos los clientes, es que no puedo iniciar sesión para realizar transacciones.»
«Quiero saber qué ocurre y cuánto tiempo tardará en solucionarse», declaró a la BBC el viernes por la mañana.
Asimismo, el viernes por la mañana, Rob Bolton, cliente de Hargreaves Lansdown de Londres, declaró que no había podido acceder a su cuenta personal de inversión en acciones (ISA) ni a través del sitio web ni de la aplicación desde la noche anterior.
«Es especialmente preocupante porque los clientes no comprenden la magnitud del problema técnico ni cuándo podremos volver a operar», declaró a la BBC.
«Esto resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta el contexto geopolítico y la volatilidad de los mercados.»
Otro cliente de la firma, Gerardo Vece, de Buckinghamshire, declaró a la BBC: «Tengo inversiones en petróleo y gas que están apalancadas y diseñadas para mantenerse durante menos de un día, por lo que son muy volátiles en este momento, y no puedo negociarlas en línea ni por teléfono, ni siquiera acceder a mi cuenta».
«El hecho de no poder actuar en función de estos movimientos significa que no puedo beneficiarme de mi inversión.»