Un hombre fue declarado culpable de intentar violar a una mujer escocesa en un vuelo de Easyjet. Nicola Cristiano, de 45 años, de Italia, se movió de asiento para sentarse junto a la mujer, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales, durante el viaje nocturno de Nápoles a Edimburgo el 13 de mayo. Después de ofrecerle vino a la mujer, que según el tribunal nació en 1993 y es de Aberdeenshire, intentó forzar su mano y cabeza hacia su entrepierna expuesta. La jueza Alison Stirling ordenó la prisión preventiva de Cristiano y solicitó que se prepararan informes de antecedentes antes de la sentencia en el Tribunal Superior de Edimburgo el 6 de febrero.

Anteriormente, el Tribunal Superior de Edimburgo escuchó el testimonio de un compañero de viaje y de un miembro de la tripulación de cabina. La evidencia forense también mostró que había un rastro de semen de Cristiano en la mejilla de la víctima. Afirmó que la mujer inicialmente consintió, pero luego cambió de opinión. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable por veredicto no unánime.