Un hombre fue declarado culpable de intentar violar a una mujer escocesa en un vuelo de Easyjet.
Nicola Cristiano, de 45 años, de Italia, se movió de asiento para sentarse junto a la mujer, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales, durante el viaje nocturno de Nápoles a Edimburgo el 13 de mayo.
Después de ofrecerle vino a la mujer, que según el tribunal nació en 1993 y es de Aberdeenshire, intentó forzar su mano y cabeza hacia su entrepierna expuesta.
La jueza Alison Stirling ordenó la prisión preventiva de Cristiano y solicitó que se prepararan informes de antecedentes antes de la sentencia en el Tribunal Superior de Edimburgo el 6 de febrero.
Anteriormente, el Tribunal Superior de Edimburgo escuchó el testimonio de un compañero de viaje y de un miembro de la tripulación de cabina.
La evidencia forense también mostró que había un rastro de semen de Cristiano en la mejilla de la víctima.
Afirmó que la mujer inicialmente consintió, pero luego cambió de opinión.
Sin embargo, el jurado lo declaró culpable por veredicto no unánime.
La fiscalía afirmó que todo ocurrió sin consentimiento y esto fue respaldado por un testigo sentado en la fila de atrás.
El tribunal escuchó que Cristiano entonces le hizo una señal a la mujer para que fuera al baño con él.
Dijo que le dijo que lo seguiría al cubículo, pero cuando el acusado entró, aprovechó para contarle a la tripulación lo que le había sucedido. Entonces le impidieron salir del baño.
Un miembro de la tripulación de cabina dijo que la mujer estaba visiblemente angustiada cuando les contó que había sido agredida sexualmente.
Cristiano admitió en la evidencia haber tenido un encuentro sexual con la mujer.
Él dijo: «Ella me provocó. Ella me excitó».
El juez dijo al jurado: «Este juicio ha sido un caso difícil y ansioso».
Dijo que tras la abolición del veredicto no probado en el sistema legal escocés, el jurado fue uno de los primeros en emitir un veredicto bajo el sistema modificado.
Ella dijo: «Creo que están participando en hacer historia porque hoy es el primer día en que obtenemos veredictos bajo nuestro nuevo sistema».