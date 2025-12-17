La agencia antiterrorista de la India, la Agencia Nacional de Investigación (NIA), ha acusado a dos grupos militantes con base en Pakistán y a seis personas por el ataque a turistas en la Cachemira administrada por la India en abril, que dejó 26 personas muertas.

La masacre en la ciudad turística de Pahalgam puso a India y Pakistán, países con armas nucleares, al borde de la guerra. India culpó a Pakistán de los ataques, acusación que Islamabad negó.

Lashkar-e-Taiba (LeT), con sede en Pakistán, designada como organización terrorista por las Naciones Unidas, y el Frente de Resistencia (TRF) han sido acusados ​​de «planificar, facilitar y ejecutar» el ataque.

El gobierno de Pakistán aún no ha hecho comentarios sobre los cargos.

El TRF había dicho inicialmente que estaba detrás del ataque, pero luego negó su participación.

La acusación de 1.597 páginas, presentada el lunes en un tribunal especial de Jammu, nombra a los grupos militantes y a otras seis personas, tres de las cuales fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad días después del ataque.

Un hombre acusado por la NIA de ser un «controlador de terroristas paquistaníes», Sajid Jatt, así como otros dos hombres que ya estaban bajo custodia de la NIA desde junio, también fueron nombrados en la acusación.

«Durante el interrogatorio, los dos hombres revelaron las identidades de los tres terroristas armados involucrados en el ataque y también confirmaron que eran ciudadanos paquistaníes afiliados al grupo terrorista proscrito LeT», dijo la NIA en un comunicado.

Los acusados ​​han sido imputados en virtud de los artículos pertinentes del código penal indio y su estricta ley antiterrorista. También se les acusa de declarar la guerra contra la India, según el comunicado de la NIA.

La NIA dijo que su investigación de casi ocho meses rastreó la conspiración hasta Pakistán y que la investigación continúa.

Cachemira ha sido un punto de conflicto entre India y Pakistán durante mucho tiempo. Ambos vecinos reclaman la región en su totalidad, pero controlan solo partes de ella. Ambos países han librado dos guerras por la conflictiva región.

El ataque de Pahalgam fue uno de los ataques militantes más letales en Cachemira administrada por India desde 2019.

El 22 de abril, una popular zona turística se convirtió en un campo de exterminio cuando militantes seleccionaron y mataron a tiros a 25 turistas hindúes en Baisaran, a unos 7 km de la ciudad. Un cuidador de ponis musulmán local que intentó ayudar también fue asesinado.

A los pocos días del ataque, India revocó el Tratado de Aguas del Indo de 1960, mientras que Pakistán respondió retirándose del Acuerdo de Simla de 1972 sobre resolución de disputas bilaterales.