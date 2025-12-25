La Navidad suele considerarse un momento de buena voluntad, pero el acto de bondad de una joven pareja del Reino Unido hace 50 años cambió sus vidas para siempre.

El 23 de diciembre de 1975, Rob Parsons y su esposa Dianne se estaban preparando para la Navidad en su casa de Cardiff cuando oyeron un golpe en la puerta.

En la puerta de su casa había un hombre con una bolsa de basura que contenía sus pertenencias en la mano derecha y un pollo congelado en la izquierda.

Rob estudió el rostro del hombre y lo recordó vagamente como Ronnie Lockwood, alguien a quien veía ocasionalmente en la escuela dominical cuando era niño y con quien le decían que fuera amable porque era «un poco diferente».

Le dije: ‘Ronnie, ¿qué pasa con el pollo?’. Me respondió: ‘Alguien me lo regaló por Navidad’. Y entonces dije dos palabras que cambiaron nuestras vidas.

«Y no estoy seguro exactamente por qué lo dije. Dije «entra».

Cuando en ese momento tenían tan sólo 27 y 26 años, la pareja se sintió obligada a tomar a Ronnie, que era autista, bajo su protección.

Le cocinaron el pollo, le dejaron bañarse y acordaron dejarle quedarse para Navidad.

Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una compañía única de amor y compromiso que duró 45 años, hasta el día en que Ronnie murió.

Rob y Dianne Parsons dicen que Ronnie «enriqueció sus vidas» y que no podrían imaginarse hacerlo todo sin él.

Rob, ahora de 77 años, y Dianne, ahora de 76, habían estado casados ​​sólo cuatro años cuando recibieron a Ronnie en su hogar.

Ronnie tenía entonces casi 30 años y había estado sin hogar desde los 15, viviendo en Cardiff y sus alrededores y cambiando de trabajo; Rob a veces lo veía en un club juvenil que él dirigía.

Para hacerlo sentir lo más bienvenido posible, le pidieron a su familia que le trajera un regalo para Navidad, desde un par de calcetines hasta algunos «apestosos».

«Lo recuerdo ahora. Estaba sentado en la mesa de Navidad con estos regalos y lloró porque nunca había conocido ese sentimiento de amor, ¿sabes?», dijo Dianne.

«Fue increíble, realmente, verlo».

Fotografía de Rob Parsons: Ronnie Lockwood (derecha) abraza al hijo pequeño de Rob y Dianne. Está sentado a la mesa con Rob (izquierda), quien viste una camisa rosa. Sobre la mesa se ven velas y botellas de vino, junto con cubiertos y petardos navideños.Rob Parsons

Ronnie, fotografiado con el hijo de Rob y Dianne, Lloyd, en Navidad, estaba muy involucrado ayudando con los niños y solía decir: «Soy bueno con los niños».

La pareja planeó dejarlo quedarse hasta el día después de Navidad, pero cuando llegó el día, no pudieron obligarse a echar a Ronnie y buscaron consejo de las autoridades.

El centro para personas sin hogar les dijo que Ronnie necesitaba una dirección para conseguir un trabajo, dijo Rob, pero «para conseguir una dirección, necesitas un trabajo».

«Esa es la paradoja en la que se encuentran muchísimas personas sin hogar».

Fotografía de Rob Parsons de Ronnie Lockwood, quien lleva un sombrero de fiesta de papel rojo, típico de Navidad. Lleva una camisa azul con un jersey azul marino de cuello en V encima. Tiene ojos azules brillantes y cabello castaño, y sonríe a la cámara.Rob Parsons

Ronnie Lockwood tenía autismo y se quedó sin hogar después de ser expulsado de un centro de atención a la edad de 15 años.

Internado en un hogar de ancianos cuando tenía apenas ocho años, Ronnie desapareció de Cardiff a los 11, dijo Rob, y fue solo cuando estaba investigando para su libro, A Knock on the Door, que descubrió lo que le había sucedido.

Lo habían enviado a 200 millas de distancia, a una escuela a la que se hacía referencia en un informe como «escuela para niños subnormales», y vivió allí durante cinco años.

No tenía amigos allí. No tenía ningún trabajador social que lo conociera. No tenía profesores que lo conocieran.

Rob dijo que Ronnie a menudo preguntaba «¿He hecho algo malo?», algo que creen que aprendió durante su estancia en la escuela.

«Él siempre estaba preocupado de haberte ofendido o de haber hecho algo malo».

A los 15 años, Ronnie fue enviado de regreso a Cardiff «a la nada», dijeron.

Fotografía de Rob y Dianne Parsons de Ronnie Lockwood (derecha) sonriendo con un bebé en brazos. Tiene brillantes ojos azules y sonríe a la cámara. Su mano izquierda sostiene con cuidado la cabeza del bebé.Rob y Dianne Parsons

Dianne dice que Ronnie «se destacó» ayudando con los niños cuando ella sufría de síndrome de fatiga crónica ME

La pareja dijo que Ronnie era un poco incómodo al principio, ya que le costaba hacer contacto visual y la conversación se mantenía al mínimo.

«Pero luego lo conocimos y, en verdad, llegamos a amarlo», dijeron.

Ayudaron a Ronnie a conseguir un trabajo como recolector de basura y lo llevaron a comprar ropa nueva después de descubrir que usaba la misma ropa que le dieron cuando era adolescente en la escuela.

«No teníamos hijos propios, era como vestir a tus hijos para la escuela, éramos padres orgullosos», dijo Rob.

«Cuando salimos de la tienda, ella [Dianne] me dijo: ‘Tiene trabajo de barrendero, lo hemos vestido como si fuera el carabinero del Hotel Dorchester'», se rió Rob.

Rob, que era abogado, se levantaba una hora antes para dejar a Ronnie en el trabajo antes de ir a trabajar él mismo.

Rob dijo que cuando llegaba a casa, Ronnie a menudo estaba sentado allí, simplemente sonriendo, y una noche le preguntó: «Ronnie, ¿qué te divierte tanto?»

Ronnie respondió: «Rob, cuando me llevas al trabajo por las mañanas, los demás hombres preguntan: ‘¿Quién es el que te trae al trabajo en ese coche?’. Y yo digo: ‘Ah, ese es mi abogado’.

«No creemos que estuviera orgulloso de que un abogado lo llevara a trabajar, pero creemos que tal vez nadie lo llevó en su primer día de escuela», dijo Rob.

«Y ahora que ya casi tiene 30 años…por fin hay alguien en la puerta.»

Rob Parsons Ronnie (extremo derecho), Rob (abajo en el centro), con su hijo Lloyd sobre sus hombros. Dianne (centro) lleva un jersey rosa y su hija Katie lleva un jersey azul marino y sostiene a su gato.Rob Parsons

Rob y Dianne fotografiados con Ronnie (derecha) y sus dos hijos, Lloyd y Katie en 1988

Ronnie tenía muchos rituales a los que se acostumbraron, incluido vaciar el lavavajillas cada mañana, ante lo cual Rob actuaba sorprendido para evitar la decepción de Ronnie.

«Es difícil parecer sorprendido cuando te hacen la misma pregunta el martes que el lunes, pero ese era Ronnie.

«Lo hicimos durante 45 años», se ríe.

«Obviamente le costaba leer y escribir, pero compraba el South Wales Echo todos los días», añadió Dianne.

Ronnie les compraba las mismas tarjetas de regalo de Marks and Spencer cada Navidad, pero cada año sentía el mismo entusiasmo por su reacción.

Fotografía de Rob Parsons: Rob (derecha) y Dianne (izquierda), veinteañeros, sonríen a la cámara. Dianne sonríe mostrando los dientes y tiene el cabello castaño hasta los hombros. Rob también sonríe a la cámara; tiene ojos y cabello castaños. La imagen es en blanco y negro.Rob Parsons

Rob y Dianne, fotografiados aquí a sus 20 años, tuvieron dos hijos y cinco nietos.

Ronnie pasaba gran parte de su tiempo libre en la iglesia local, juntando donaciones para las personas sin hogar y preparando los servicios, alineando «meticulosamente» las sillas.

Dianne recordó que un día él llegó a casa con un par de zapatos diferente y ella le preguntó: «Ronnie, ¿dónde están tus zapatos?».

Le dijo que un hombre sin hogar los necesitaba.

«Ese era el tipo de persona que era. Era increíble», dijeron.

Uno de sus momentos más bajos fue cuando Dianne estaba enferma de EM, también conocido como síndrome de fatiga crónica , ya que recordaba que había días en los que no podía levantarse de la cama.

«Tenía una hija de tres años y Rob estaba trabajando fuera», dijo Dianne.

Pero ella dijo que Ronnie era «extraordinario» y que se destacó, preparando botellas de leche para su hijo Lloyd, ayudando en la casa y jugando con su hija Katie.