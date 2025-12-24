La construcción del nuevo depósito de cadáveres de la ciudad ha entrado en sus etapas finales.

La instalación de 9,5 millones de libras, en un terreno propiedad del Consejo de West Northamptonshire en Northampton, tiene como objetivo consolidar los servicios, reduciendo la necesidad de que las personas viajen a múltiples ubicaciones.

La construcción del sitio en Riverside Business Park comenzó a principios de este año y se espera que abra en marzo.

El concejal Andrew Last, miembro del gabinete de Recursos Humanos corporativos y servicios regulatorios de la autoridad local controlada por Reform UK, dijo que el progreso del proyecto era «realmente alentador».

«Realmente se puede ver lo lejos que hemos llegado y lo que esta nueva morgue significará para las familias de todo el condado», dijo Last.

“Esta ha sido una inversión largamente esperada y muy necesaria, y el progreso refleja nuestro compromiso de brindar servicios dignos, modernos y compasivos a nuestros residentes”.

Graham Lambert, director de la contratista Stepnell Ltd, agregó: «Esta etapa de la construcción es donde todo comienza a unirse, donde la estructura se convierte en un lugar con un propósito».

Dijo que sus equipos estaban completando el equipamiento y los trabajos externos y que estaban «orgullosos» de participar en el proyecto.

El consejo dijo que Northampton Mortuary reuniría los servicios post mortem y relacionados bajo un mismo techo por primera vez, reduciendo demoras y viajes innecesarios.

También contará con «espacios familiares modernos y cuidadosamente diseñados que priorizan la privacidad, la compasión y el apoyo».

El proyecto recibió el permiso de planificación en diciembre de 2024 y el ayuntamiento esperaba haberlo inaugurado ya en otoño.