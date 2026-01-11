Las empresas han estado operando en un entorno marcado por los dramáticos cambios de política del presidente estadounidense Donald Trump, incluidos aranceles, medidas enérgicas contra la inmigración y recortes al gasto gubernamental.

El aumento de empleos del año pasado fue el menor desde 2020, cuando la pandemia de Covid provocó recortes generalizados.

Los empleadores crearon 50.000 puestos de trabajo en el último mes de 2025, según datos del Departamento de Trabajo, una cifra menor a la esperada. Sin embargo, la tasa de desempleo descendió al 4,4 %.

El número de empleos creados en Estados Unidos creció sólo modestamente en diciembre, a medida que un año débil para el mercado laboral en la economía más grande del mundo llegaba a su fin.

La economía estadounidense ha resistido estos cambios y ha crecido a una tasa anual del 4,3% durante los tres meses hasta septiembre.

Pero la expansión, impulsada por un gasto constante de los consumidores y un crecimiento de las exportaciones, no ha estado acompañada de una creación significativa de empleo.

En promedio, Estados Unidos agregó un promedio de solo 49.000 puestos de trabajo por mes en 2025, frente a una ganancia estimada de 168.000 por mes el año anterior.

El Departamento de Trabajo dijo que Estados Unidos también agregó 76.000 nuevos puestos de trabajo menos en octubre y noviembre de lo que se había estimado anteriormente.

Los minoristas y fabricantes estuvieron entre los sectores que informaron pérdidas el mes pasado, que fueron compensadas por la contratación en empleadores del sector salud, bares y restaurantes.

Los datos subrayan la dinámica mixta que enfrentan quienes buscan empleo en Estados Unidos, donde la contratación se ha enfriado notablemente durante el último año pero los temores de despidos masivos no se han materializado.

El banco central de la Reserva Federal de Estados Unidos ha respondido a la desaceleración recortando su tasa de préstamo clave con la esperanza de darle un impulso a la economía.

El banco central recortó los tipos de interés tres veces el año pasado, a partir de septiembre, a pesar de la preocupación de que la inflación siga en alza. Su tipo de interés de referencia ronda actualmente el 3,6%, su nivel más bajo en tres años.

Pero los responsables políticos están divididos sobre cuánto más deberían reducirse los costos de los préstamos.

Los analistas afirmaron que las últimas cifras contribuirían poco a resolver estos debates. La tasa de desempleo, que había aumentado en noviembre al 4,5%, retrocedió el mes pasado al 4,4%, nivel en el que se encontraba en septiembre.

«El informe de hoy confirma lo que creemos que ha sido evidente durante algún tiempo: el mercado laboral ya no está funcionando a favor de quienes buscan empleo», dijo Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management.

Pero añadió: «Hasta que los datos proporcionen una dirección más clara, es probable que la Fed siga dividida. Es probable que este año baje el tipo de interés, pero los mercados tendrán que ser pacientes».

El informe mensual de empleo es uno de los datos económicos más seguidos por el gobierno estadounidense.

Su publicación ha sido tradicionalmente estrictamente custodiada por temor a que algunas personas pudieran utilizar el acceso anticipado a la información para obtener beneficios económicos.

Esa dinámica es una de las razones por las que, en algunos círculos, una publicación de Trump en las redes sociales el jueves, que incorporaba algunos de los datos entonces inéditos, atrajo casi tanta atención como el informe mismo.