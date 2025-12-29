Existe una creciente controversia sobre la evidencia reciente que sugiere que una fuerza misteriosa conocida como energía oscura podría estar cambiando de una manera que desafía nuestra comprensión actual del tiempo y el espacio. Un análisis realizado por un equipo de Corea del Sur ha dado a entender que, en lugar de que el Universo siga expandiéndose, las galaxias podrían volver a unirse por la gravedad, terminando en lo que los astrónomos llaman un «Big Crunch». Los científicos involucrados creen que pueden estar al borde de uno de los mayores descubrimientos en astronomía en una generación. Otros astrónomos han cuestionado estos hallazgos, pero estos críticos no han podido desestimar completamente las afirmaciones del equipo surcoreano.

NASA/ESA Estas son miles de galaxias capturadas por el telescopio espacial Hubble. La energía oscura las está separando a una velocidad cada vez mayor.

¿Qué es la energía oscura?

Los astrónomos anteriormente pensaban que la expansión del universo, que comenzó con el Big Bang hace unos 13.800 millones de años, debería desacelerarse gradualmente debido a la gravedad. En 1998, se descubrió evidencia de la energía oscura como una fuerza que acelera la expansión del universo. Estudios de estrellas explosivas muy brillantes, llamadas supernovas, mostraron que, en lugar de desacelerarse, las galaxias distantes se alejaban aceleradamente unas de otras. Algunas teorías sugirieron que este Universo en constante aceleración podría primero separar las estrellas tanto que casi nada sería visible en el cielo nocturno y, más sorprendente aún, podría eventualmente destrozar incluso los átomos mismos en un «Big Rip».

La controversia comenzó en marzo con resultados inesperados obtenidos mediante un instrumento en un telescopio en el desierto de Arizona llamado Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (Desi). Desi se construyó para descubrir más sobre la energía oscura. Rastreó la aceleración de millones de galaxias con gran detalle, pero los astrónomos no esperaban los resultados que arrojó.

Los datos indicaron que la aceleración de las galaxias había cambiado con el tiempo, algo que no concuerda con la imagen estándar, según el profesor Ofer Lahav del University College de Londres, que participa en el proyecto Desi. «Ahora, con esta energía oscura cambiante, que sube y baja, necesitamos un nuevo mecanismo. Y esto podría revolucionar toda la física», afirma. Luego, en noviembre, la Royal Astronomical Society (RAS) publicó una investigación de un equipo surcoreano que parece respaldar la opinión de que la rareza de la energía oscura es aún más extraña. El profesor Young Wook Lee, de la Universidad Yonsei de Seúl, y su equipo analizaron los datos de supernovas que revelaron por primera vez la energía oscura hace 27 años. En lugar de considerar estas explosiones estelares como si tuvieran un brillo estándar, las ajustaron según la edad de las galaxias de las que provenían y determinaron su verdadero brillo. Este ajuste mostró que no sólo la energía oscura había cambiado con el tiempo, sino que, sorprendentemente, la aceleración estaba disminuyendo. «El destino del universo cambiará», le dice el profesor Lee con crudeza a BBC News. «Si la energía oscura no es constante y se está debilitando, esto cambiará todo el paradigma de la cosmología moderna». Si, como sugieren los resultados del profesor Lee, la fuerza que aleja las galaxias unas de otras (la energía oscura) se está debilitando, entonces una posibilidad es que se vuelva tan débil que la gravedad comience a atraer a las galaxias nuevamente. «En lugar de terminar con un Big Rip, un Big Crunch es ahora una posibilidad. «El resultado que gane dependerá de la verdadera naturaleza de la energía oscura, cuya respuesta aún desconocemos», afirma el profesor Lee. El trabajo del profesor Lee ha sido revisado por colegas expertos y publicado en una prestigiosa revista de la RAS. Sin embargo, sus afirmaciones no han sido bien recibidas por muchos astrónomos experimentados que trabajan en este campo, como el profesor George Efstathiou, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge. «Creo que esto simplemente refleja los detalles confusos de las supernovas», dice. «La correlación con la edad no es muy estrecha, así que creo que es peligroso aplicar una ‘corrección’. Me parece débil». La visión predominante es que el Universo todavía se está acelerando con una energía oscura casi inmutable. Pero el profesor Lee rechaza firmemente tales críticas. Nuestros datos se basan en 300 galaxias. La significancia estadística es de aproximadamente una entre un billón de probabilidades de ser un accidente. Por lo tanto, creo firmemente que nuestra investigación ya es muy, muy significativa.

Marilyn Sargent/Laboratorio de Berkeley Una catedral para el cosmos: un instrumento dentro de este telescopio puede rastrear el movimiento de 5.000 galaxias a la vez