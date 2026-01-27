Una escuela de East Sussex ha filmado y proyectado su propia versión de la popular serie de televisión de la BBC, The Traitors.

Emily May, directora de la escuela comunitaria Willingdon cerca de Eastbourne, dijo que la creación del juego, llamado «Los traidores del personal», era parte de la actividad de formación de equipos de la escuela para los docentes.

Luego se mostró la serie a los estudiantes y respondieron con «más entusiasmo en comparación con la Copa del Mundo», según May, quien interpretó el papel de Claudia Winkleman como presentadora.

«No puedo creer la reacción tan positiva que ha tenido tantos alumnos. Muchos niños que antes apenas me saludaban ahora me hablan más», declaró a Radio Sussex .

Fuente de la imagen,Escuela Comunitaria Willingdon Título de la imagen, La escuela dijo que el ejercicio ha creado una conexión más fuerte entre profesores y alumnos.

Un estudiante, Tommy, dijo que les dio una «conexión más profunda con los maestros», mientras que Aidan dijo que los había unido como comunidad.

Fuente de la imagen,Escuela Comunitaria Willingdon Título de la imagen, Emily May, directora de la escuela comunitaria Willingdon, fue la anfitriona del programa «Traidores del personal».

May dijo que los estudiantes hicieron una donación caritativa para ver los episodios y que el dinero se destinaría a la organización benéfica elegida por el ganador, vinculada a ayudar a los niños.

Nicola Holden, miembro del personal, dijo que había sido «un excelente comienzo para un enero muy sombrío».

Sam Tomalin dijo que había «provocado mucho revuelo» y agregó que había unido al personal.