La cofundadora de un club de rugby para mujeres que han tenido hijos dijo que el deporte es ideal para las nuevas mamás que quieren mantenerse activas.

Annette Bevan, madre de dos hijos que actualmente juega para Reading Abbey RFC, es una de las coordinadoras del club Maa Maas.

Tiene alrededor de 920 mamás que siguen su página de Facebook y alrededor de 150 se han inscrito para jugar partidos, uno de ellos programado para abril en Newcastle.

«Tienes que sacarte ese tiempo para ti», dijo sobre las madres primerizas. «Tienes que salir y hacer algo que disfrutes, ya sea rugby u otra afición o interés.

«Creo que regresas con tus hijos y tu familia siendo una mejor madre después de haber creado ese espacio para ti».

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, Abbie Ward fue fotografiada cargando a su hija Hallie en Twickenham después de la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo en septiembre.

Bevan dijo que la estrella inglesa y madre Abbie Ward fue una inspiración después de la victoria de su país en la Copa del Mundo en septiembre.

Ward llevó a su hija Hallie por el campo de Twickenham después de la victoria contra Canadá.

«Mamás de todo el mundo, hemos formado una pequeña comunidad», dijo Bevan. «Todos son muy serviciales».

“Sólo quieren ayudarse, darse consejos, compartir sus experiencias y nos une el hecho de que todas hemos pasado por el parto, por el embarazo y todas queremos volver y seguir activas”.

Quiero seguir inspirando. Quiero conectar con otras mamás en mi plataforma e incluso si no eres mamá, quiero empezar a involucrar a las mujeres en el rugby.

Este es un momento fantástico para probar nuestro deporte. Es realmente una de las mejores comunidades de las que puedes formar parte.

El exjugador de Henley y Bracknell, que también jugó para Irlanda, dijo: «El rugby comunitario es lo que me apasiona. Siempre supe que quería seguir jugando al rugby después de tener hijos.

«Es una gran pasión para mí. Creo que siempre existe la incertidumbre de si volverás a practicar esa actividad física.

«Pero mostrarles a mis hijos que puedo seguir siendo físicamente activa y que puedo seguir haciendo algo que realmente me gusta es muy importante para mí».

Habiendo iniciado su página de Instagram postpartumrugbymum hace cuatro años, dijo que algunos clubes habían hecho «grandes avances» para hacer que las instalaciones fueran más accesibles, como la introducción de espacios para la lactancia materna y cambiadores en los baños.