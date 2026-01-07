Una organización benéfica que apoya a familias vulnerables con niños pequeños ha reabierto sus puertas luego de un robo.
El anexo comunitario de The Spring Charity en Northampton fue asaltado aproximadamente a las 06:15 BST del sábado, causando daños por valor de miles de libras.
La organización benéfica reabrió el martes de forma limitada, con las actividades para niños restringidas a ciertas áreas mientras continúa la limpieza de vidrios.
Alice Hudson, directora de la organización benéfica, dijo que el centro había recibido a niños para una sesión de «quedarse y jugar», pero que no se les permitió el acceso al área de bebés porque estaba «completamente cubierta» de vidrio.
La organización benéfica Spring ayuda a familias vulnerables con niños pequeños de hasta cinco años en Northampton, incluidos Spring Boroughs, Semilong, St James y The Mounts.
Una campaña de recaudación de fondos ha logrado reunir casi £800 para reemplazar puertas dañadas e instalar seguridad adicional, incluidas persianas y barandillas.
Hudson dijo que el allanamiento había supuesto una presión adicional para el personal, que trabaja a tiempo parcial.
Su equipo había estado examinando todo con lupa, dijo.
«Estamos trabajando una enorme cantidad de horas extra porque queremos estar aquí para la comunidad».
Las bolsas de ayuda de emergencia para los hogares preparadas para las familias también tuvieron que ser desmanteladas, lavadas y reconstruidas después de ser contaminadas con polvo de vidrio.
La Policía de Northamptonshire confirmó que hubo daños en las puertas interiores y exteriores del local. Ha solicitado la comparecencia de testigos.
Se cree que no se robó nada del lugar.