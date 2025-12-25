Fue un chiste sobre un paquete de patatas fritas en una pantomima de Southend lo que inspiró a Damian Williams, de siete años, a dedicarse al mundo del espectáculo.

Ahora, después de 252 pelucas, 200 pares de brillantes botas Doc Marten y miles de chistes, Williams, de 54 años, está celebrando su turno número 1.000 como dama residente en el Teatro Lyceum de Sheffield.

Hablando con la BBC en su camerino mientras se prepara para actuar en el espectáculo de este año, Aladdin, elogia la pantomima por darle a un «muchacho de clase trabajadora de Essex» su gran oportunidad.

Williams no fue a una prestigiosa escuela de teatro.

En lugar de eso, se unió a una compañía de teatro de repertorio donde aprendió a actuar «simplemente haciendo obras y observando a otros actores».

Pero dice que fue una visita para ver una pantomima de Robinson Crusoe con su abuela en 1978 lo que inició todo.

Durante la actuación, la dama preguntó al público si había alguien con el nombre de Smith entre la multitud y luego les arrojó una bolsa de patatas fritas Smiths.

«Todos se rieron y de repente lo entendí y pensé que era bueno», dice Williams.

«Recuerdo eso y creo que ahí es donde empezó todo para mí: la pantomima fue lo primero que vi».

Fuente de la imagen,Hayley Coyle/BBC Título de la imagen, Williams tenía 27 años cuando interpretó por primera vez a una dama de pantomima.

Williams vive en Southend, Essex, con su esposa Barbie, pero se muda a Sheffield cada año para la temporada de pantomima.

Interpretó por primera vez el papel de dama cuando tenía tan sólo 27 años.

La dama es interpretada tradicionalmente por hombres mayores que han ido ascendiendo en la jerarquía.

Junto al casting de celebridades, que cambia cada año, la dama es una de las estrellas del espectáculo.

Williams también aparece en Andy and the Band de CBeebies y tiene mucha experiencia interpretando papeles más serios, así que cuando se le pregunta qué lo hace volver al mundo de las payasadas y el campamento de la pantomima, dice: «Al principio, era un trabajo. Pero me encantaba.

«Durante años interpreté al villano, luego es una de esas cosas en las que simplemente pasas a diferentes papeles.

«Para interpretar a una dama, se necesita experiencia, y aquí en Sheffield en particular, que tiene una gran cantidad de damas, es el papel definitivo.

«Involucras mucho al público con el espectáculo», añade.

Según Williams, la dama es «una buena persona», una figura materna y «casi como un payaso».