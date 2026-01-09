A unos 4.000 agentes de la Policía de Escocia se les han impuesto restricciones para conducir mientras están de servicio, hasta que reciban capacitación para cumplir con las regulaciones que entraron en vigor hace tres años.
La Policía de Escocia ha revocado la autorización para que algunos agentes proporcionen una respuesta de luz azul en caso de emergencia cuando conducen furgonetas policiales, mientras que a otros no se les permitirá participar en la fase inicial de una persecución.
Las restricciones se impusieron con efecto inmediato el martes y permanecerán vigentes hasta que los oficiales (aproximadamente una cuarta parte de la fuerza) hayan participado en programas de entrenamiento.
Los altos oficiales dijeron que la medida mejoraría la seguridad y no obstaculizaría la labor policial de primera línea.
Las regulaciones entraron en vigor en noviembre de 2022 cuando la Ley de Policía, Tribunales, Sentencias y Delitos modificó la Ley de Tráfico por Carretera de 1988.
¿Por qué cambió la ley?
Algunos oficiales realizarán un curso de un día sobre cómo responder a llamadas de emergencia en furgones policiales, mientras que otros pasarán tres días aprendiendo a conducir al comienzo de una persecución.
También se han impuesto restricciones a algunos agentes que realizan tareas de escolta de seguridad y escoltan cargas anormales, hasta que hayan recibido una nueva formación.
¿Tendrá un impacto en la actuación policial?
Ratcliff dijo que las persecuciones policiales con luces azules eran poco frecuentes y que había muchos oficiales capacitados capaces de llevar a cabo respuestas de emergencia mientras se implementaba el entrenamiento.
«Estamos mejorando la capacitación para asegurarnos de cumplir con las regulaciones y también brindar un mayor nivel de protección legal a nuestros oficiales», dijo.
«El público aún puede esperar ver camionetas policiales en la carretera, aún puede esperar que las camionetas policiales respondan a llamadas de emergencia porque ya tenemos oficiales que están capacitados para hacer eso y simplemente estamos mejorando esa capacidad dentro de la fuerza.
Los casos en que la policía tiene que perseguir a sospechosos o delincuentes en un vehículo son muy raros. Hay menos de tres llamadas de ese tipo al día en todo el país.
Contamos con un número significativo de agentes entrenados para llevar a cabo estas actividades. Lo hacen a diario y seguirán haciéndolo.
La Federación de Policía Escocesa, que representa a los oficiales hasta el rango de inspector jefe, ha acogido con satisfacción la capacitación, pero cree que las restricciones tendrán un impacto temporal significativo.
Brian Jones, vicepresidente de la Federación Escocesa, dijo: «Aplaudimos al ejecutivo de la fuerza por hacer esto y es un gran paso para la Policía de Escocia.
«Supondrá una enorme abstracción de las capacidades operativas, pero es algo que le hemos estado pidiendo a la fuerza que haga durante los últimos 10 a 12 años.
«No solo protege a nuestros oficiales y miembros, sino también al público al que servimos y les brinda la confianza de que los oficiales que atienden los incidentes están debidamente capacitados».