A unos 4.000 agentes de la Policía de Escocia se les han impuesto restricciones para conducir mientras están de servicio, hasta que reciban capacitación para cumplir con las regulaciones que entraron en vigor hace tres años. La Policía de Escocia ha revocado la autorización para que algunos agentes proporcionen una respuesta de luz azul en caso de emergencia cuando conducen furgonetas policiales, mientras que a otros no se les permitirá participar en la fase inicial de una persecución. Las restricciones se impusieron con efecto inmediato el martes y permanecerán vigentes hasta que los oficiales (aproximadamente una cuarta parte de la fuerza) hayan participado en programas de entrenamiento. Los altos oficiales dijeron que la medida mejoraría la seguridad y no obstaculizaría la labor policial de primera línea.

Las regulaciones entraron en vigor en noviembre de 2022 cuando la Ley de Policía, Tribunales, Sentencias y Delitos modificó la Ley de Tráfico por Carretera de 1988.

¿Por qué cambió la ley?

Imágenes Getty Los oficiales deberán completar una capacitación antes de poder hacerlo en determinadas circunstancias.

Algunos oficiales realizarán un curso de un día sobre cómo responder a llamadas de emergencia en furgones policiales, mientras que otros pasarán tres días aprendiendo a conducir al comienzo de una persecución. También se han impuesto restricciones a algunos agentes que realizan tareas de escolta de seguridad y escoltan cargas anormales, hasta que hayan recibido una nueva formación.

¿Tendrá un impacto en la actuación policial?