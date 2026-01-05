Los líderes internacionales reaccionaron rápidamente el sábado por la mañana cuando el presidente Trump confirmó los ataques militares estadounidenses en Venezuela y anunció la captura del líder del país, Nicolás Maduro, y su esposa.

Muchos adversarios de Estados Unidos, incluidos algunos de los vecinos más cercanos de Venezuela, condenaron los ataques, mientras que otros gobiernos de todo el mundo pidieron una desescalada y expresaron preocupación por sus ciudadanos en la nación latinoamericana.

Reacción latinoamericana

Anuncio

Colombia, que comparte frontera con Venezuela, hizo un llamado a una desescalada urgente. Afirmó haber implementado medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender con prontitud cualquier posible necesidad humanitaria o migratoria.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la operación como un «ataque criminal estadounidense». Añadió que el país condenó el ataque y exigió una «reacción urgente de la comunidad internacional».

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó las acciones estadounidenses como una «grave afrenta» a la soberanía de Venezuela, según informó la agencia de noticias AFP. Añadió que los ataques y la captura de Maduro «cruzan una línea inaceptable» y amenazan «la preservación de la región como zona de paz», según AFP.

China dice que quiere liberar a Maduro inmediatamente

Anuncio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el domingo en un comunicado que «pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, los libere de inmediato y deje de derrocar al gobierno de Venezuela», según AFP.

Beijing también calificó el ataque estadounidense que capturó a Maduro como una «clara violación del derecho internacional».

El sábado temprano, China había dicho que «condena enérgicamente» la operación estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a Estados Unidos de «un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable» en un comunicado, según la agencia de noticias Reuters.

«Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad», afirma el comunicado. «En la situación actual, es fundamental, ante todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a la situación mediante el diálogo».

El gobierno ruso pidió que se garantice a Venezuela «el derecho a determinar su propio destino sin ninguna interferencia destructiva, y mucho menos militar, desde el exterior», y respaldó otros llamados a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Corea del Norte condena la operación estadounidense

Anuncio

Corea del Norte denunció el domingo la captura de Maduro por parte de Estados Unidos como una «grave invasión de la soberanía».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pyongyang «denuncia enérgicamente el acto de búsqueda de hegemonía de Estados Unidos cometido en Venezuela», dijo un portavoz del ministerio en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias estatal KCNA, refiriéndose a lo que caracterizó como un intento de Estados Unidos de dominar el país.

«El incidente es otro ejemplo que confirma claramente una vez más la naturaleza canalla y brutal de Estados Unidos», añadieron.

Naciones europeas piden desescalada y expresan preocupación por ciudadanos en Venezuela

Anuncio

La jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador de la UE en Caracas. Kallas afirmó que la UE está «siguiendo de cerca la situación» y señaló que ha «declarado reiteradamente que el Sr. Maduro carece de legitimidad».

«En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas», escribió Kallas. «Exigimos moderación. La seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad».

Los países europeos, incluidos Italia y Bélgica, dijeron que la seguridad de sus ciudadanos era su máxima prioridad y que estaban monitoreando la situación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un comunicado pidiendo «desescalada y moderación, y que se actúe siempre de acuerdo con el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU», según Reuters.

Anuncio

El ministerio español añadió una oferta para ayudar a mediar «para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual».

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, declaró el sábado que todos los países deben respetar el derecho internacional y añadió que el Reino Unido no participó de ninguna manera en esta operación. Pidió paciencia para esclarecer los hechos.

«Quiero hablar con el presidente Trump, quiero hablar con mis aliados», declaró el líder británico en breves declaraciones transmitidas por la televisión británica horas después del ataque estadounidense. «Puedo ser absolutamente claro: no estuvimos involucrados en eso. Y como saben, siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional».

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo en un comunicado el sábado que Maduro llevó a Venezuela al desastre y señaló que Alemania, como muchos otros países, no reconoció su presidencia después de las últimas elecciones de la nación sudamericana.

Anuncio

Merz dijo que la clasificación jurídica de la intervención estadounidense es «compleja» y «nos tomaremos tiempo» en el asunto.

Dijo que la inestabilidad política no debe surgir ahora en Venezuela y que es importante asegurar «una transición ordenada hacia un gobierno legitimado por elecciones».