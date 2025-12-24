El jefe de policía de la Universidad de Brown fue puesto en licencia, más de una semana después de un tiroteo masivo mortal que mató a dos e hirió a otros nueve.

La decisión fue anunciada el lunes por la presidenta de la escuela Ivy League, Christina Paxson, quien dijo que es parte de una revisión «estándar» de la seguridad del campus a la luz del ataque.

Rodney Chatman, jefe de policía de la Universidad de Rhode Island, se encuentra en licencia «con efecto inmediato», dijo Paxson.

La policía ha sido criticada por su respuesta al tiroteo y por no haber identificado ni detenido rápidamente a un sospechoso. El lunes, el Departamento de Educación de EE. UU. anunció que también está revisando la seguridad en la universidad tras el tiroteo.

Seis días después del ataque, las autoridades identificaron al sospechoso del tiroteo del 13 de diciembre como Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años.

Valente, quien había estudiado anteriormente en la Universidad de Brown, fue encontrado muerto en un almacén en Salem, New Hampshire, el viernes.

Las autoridades también creen que Valente mató a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) dos días después del tiroteo en la Universidad de Brown. No se ha revelado el motivo de ambos tiroteos.

En su declaración del lunes, la Sra. Paxson elogió la «valentía, dedicación y compromiso» de los oficiales del campus que respondieron el día del ataque.

Pero reconoció «ansiedad, miedo y estrés» en el campus después del tiroteo, y dijo que la universidad está tomando medidas inmediatas para abordar esas preocupaciones.

Entre esos pasos se incluirá una revisión de la respuesta al tiroteo y una revisión de las políticas de seguridad actuales de la Universidad de Brown, ambas realizadas por el máximo órgano de gobierno de la escuela, dijo.

Su declaración se produce después de que el Departamento de Educación de Estados Unidos dijera el lunes que revisará la respuesta de Brown al tiroteo.

El presidente Donald Trump criticó a la universidad por no tener suficientes cámaras de seguridad en el campus tras el tiroteo. La Sra. Paxson afirmó que el campus cuenta con 1200 cámaras de seguridad.

Las autoridades dijeron que el sospechoso entró en un edificio utilizado para los programas de ingeniería y física de Brown y disparó al menos 44 tiros con su pistola a los estudiantes.

Las dos personas asesinadas en el ataque fueron identificadas como Ella Cook, de 19 años, estudiante de segundo año de Alabama, y ​​Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, un estudiante uzbeko-estadounidense de primer año.