Han comenzado los trabajos para extraer agua calentada naturalmente debajo de la Universidad de York que se utilizará para calentar todo el campus.

El Proyecto de Energía Geotérmica Profunda dijo que el plan, apoyado por £35 millones de fondos gubernamentales, también podría calentar hogares en comunidades circundantes y generar electricidad.

El proceso implicará la perforación de dos pozos del tamaño de una pizza para llegar al agua a 4 kilómetros (2,5 millas) bajo tierra, que se canalizará a través de intercambiadores de calor para alimentar los radiadores de la universidad.

La fuente de energía es «prácticamente» infinita y reducirá el uso de combustibles fósiles en el campus en un 78%, dijo el líder del proyecto, Paul Bushnell.

El proyecto, cuya finalización está prevista para 2027, es uno de los tres en el Reino Unido que están siendo financiados por el Plan de Descarbonización del Sector Público para ayudar al gobierno a alcanzar su objetivo de emisiones netas cero para 2050.

Fuente de la imagen,Proyecto de energía geotérmica profunda Título de la imagen, El Proyecto de Energía Geotérmica Profunda ha perforado miles de nodos alrededor del campus

La primera fase del proyecto fue un estudio sísmico en 2025 que creará un mapa 3D que muestra el tamaño, la forma y la profundidad de un depósito calentado debajo del campus de Heslington y el área circundante.

Los resultados revelarán el mejor lugar para perforar los pozos.

Estudios geológicos anteriores han sugerido que la roca debajo de la universidad es ideal para la energía geotérmica, dijo Bushnell.

«Hay una gran probabilidad de que haya un acuífero a unos 4 km por debajo de York».

El acuífero, un depósito subterráneo capaz de almacenar enormes cantidades de agua calentada por el núcleo de la Tierra, es el recurso que su equipo intenta aprovechar.