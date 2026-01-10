El presidente del comité que supervisa las elecciones en Guernsey ha dicho que las elecciones de 2025 podrían ser las últimas celebradas en toda la isla.

La diputada Sarah Hansmann Rouxel dijo en el informe político del año de la BBC Guernsey que quería continuar el trabajo realizado por el Comité de Gestión de Escrutinio en el último mandato político.

Ella dijo que eso podría significar que los Estados cambien su sistema de votación antes de las elecciones generales de 2029: «Esa es una posibilidad, pero, bueno, ya veremos».

En 2018, los votantes decidieron en referéndum elegir 38 diputados en una circunscripción que abarca toda la isla, alejándose del anterior sistema parroquial.

Sarah Hansmann Rouxel, presidenta de la Asamblea Estatal y del Comité de Constitución (SACC), dijo: «A principios del nuevo año, el SACC buscará dar seguimiento al trabajo de escrutinio del período pasado y la revisión de la votación en toda la isla, y realmente comenzar esa parte del trabajo.

«Tiene que estar guiado por cómo se siente la comunidad acerca de la votación en toda la isla y ser realmente pragmático al respecto».

Título de la imagen, Jasmine Clement está realizando una disertación sobre la votación en toda la isla.

Jasmine Clement dijo que estaría a favor de mantener el sistema actual.

En general, me gustaría mantener la votación en toda la isla. Sería extraño no tener acceso para los candidatos que me representan.

«También creo que la votación en toda la isla es una forma muy pura de democracia tal como es, donde la gente se expresa en función de las políticas».

Martine Ellis votó a favor de una votación en toda la isla en el referéndum de 2018, pero ahora cambió de opinión.

«No lo pensé lo suficiente y ahora, como abad, realmente quiero ver una mejor conexión con las parroquias».

En el referéndum, Rachel Gibert apoyó la opción E, que consistía en que un tercio de los 38 diputados fueran elegidos en toda la isla, cada dos años.

«Pensé que si lo hubiéramos hecho de esa manera habríamos facilitado las cosas para los votantes, al no tener que enviar esos grandes folletos con todos los manifiestos.

«Si hubiéramos seguido con eso, habría estado contento, pero con la situación actual no lo estoy».

Título de la imagen, Rachel Gilbert (izquierda) y Martine Ellis (derecha) apoyaron los tipos de votación en toda la isla en el referéndum de 2018.

La pareja Barry y Carol Shephard no estuvieron de acuerdo sobre si debería cambiar el sistema de votación.

Carol dijo que le gustaba tener diputados que representaran a toda la isla y no sólo a una parroquia.

Mientras Barry dijo: «Tenemos diez parroquias, y es bueno tener representación local junto con un enfoque en los problemas de la isla».

Título de la imagen, Barry y Carol Shephard no estuvieron de acuerdo sobre cómo deberían celebrarse las próximas elecciones

Informe de Scrutiny de 2023

En 2023, el Comité de Gestión del Escrutinio publicó un informe que analiza las primeras elecciones generales a nivel de toda la isla de Guernsey en 2020 .

Se identificó como la tensión crítica en la elección que la gente valoraba la posibilidad de votar por cualquier candidato en toda la isla, independientemente de la parroquia, pero muchos dijeron que les resultó casi imposible evaluar a 118 candidatos.

También se destacó una «pérdida significativa de identidad parroquial y de representación local» como uno de los impactos de la transición a la votación en toda la isla en 2020.

El informe destaca ocho recomendaciones, entre ellas la de cambiar el número de votos disponibles para el electorado y que cualquier consideración futura, después de las elecciones generales de 2025, de un nuevo referéndum sobre el sistema electoral debería incluir «un sistema más equitativo para explicar las opciones a los votantes».

Subtítulo de audio Revisión política de 2025

Propuestas del Plan de Trabajo del Gobierno

El plan de trabajo del gobierno de Política y Recursos propone que en la primera mitad de este período político se continúe trabajando para analizar si se podría crear un «registro electoral automatizado».

En la actualidad, el público debe inscribirse en el censo electoral antes de cada elección general, lo que ha sido culpado por la «baja participación» en las elecciones recientes.

El plan de trabajo gubernamental propuesto también incluye la revisión del número de diputados y el trabajo sobre los Principios de Latimer House, como la designación de la Sala 3 del Tribunal Real de Guernsey como «estadio parlamentario».