Siete lápidas, algunas de ellas que datan de principios del siglo XX, resultaron dañadas en el cementerio de Whitchurch después de que la rama de un árbol se rompiera debido al mal tiempo.
Dave Birch, cuyo bisabuelo está enterrado en el cementerio, dijo que su lápida fue casi alcanzada por la rama que cayó, pero que fue devastador para otras familias.
Añadió: «No tengo ni idea de cómo esto no alcanzó su tumba. Ambas lápidas a ambos lados de la suya fueron destruidas. Estoy devastado por las personas cuyos familiares vieron afectadas sus tumbas».
El Ayuntamiento de Whitchurch dijo que estaba identificando a las familias de las tumbas afectadas y esperando presupuestos para repararlas.
Agregó que en el Año Nuevo retirarán el resto del árbol.
Las lápidas se encuentran en una de las secciones más antiguas del cementerio; una de las tumbas dañadas data de 1907.
El señor Birch dijo que pensaba que las piedras dañadas eran «irreemplazables» e «irreparables».
Añadió: «Simplemente no sé cómo se podrán reparar. No quedarán ni de cerca de lo que eran. Con esta imponente mampostería victoriana, nadie puede hacer ese tipo de trabajo hoy en día».
El Ayuntamiento de Whitchurch dijo que cuando una reparación resulte poco práctica, buscará un método alternativo para corregir cualquier daño causado.
El Sr. Birch dijo que era importante mantener las lápidas históricas en buenas condiciones.
Whitchurch es una ciudad con un gran pasado histórico, creo que es la ciudad comercial más antigua de Shropshire. El cementerio tiene mucha historia y seguidores, así que que esto haya sucedido es simplemente increíble.