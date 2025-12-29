Se han recaudado millones de libras en multas por el uso de carriles bus en todo el noreste de Inglaterra.

Siete autoridades locales generaron al menos £2,1 millones mediante la emisión de multas entre enero y diciembre.

Los mayores beneficiarios, según las cifras obtenidas a través de solicitudes de libertad de información, fueron los ayuntamientos de Newcastle, Gateshead y Sunderland, con un total combinado de 63.154 multas emitidas entre las tres autoridades.

El Ayuntamiento de Newcastle ha recaudado la mayor cantidad en multas por carriles bus, con un total de más de £760.000 a través de 26.826 multas a lo largo del año.

Un portavoz del consejo dijo que esto se debía a que el área de la autoridad local era un «importante centro de empleo y comercio minorista».

Dijo que cualquier ingreso excedente generado por sus notificaciones de multas (PCN) se utiliza «para realizar más mejoras en el transporte público, las carreteras y el medio ambiente».

«Si un automovilista recibe una PCN por circular por un carril bus, tiene derecho a apelar», añadió el portavoz.

El desglose por área de autoridad local es el siguiente, según el Servicio de Informes de Democracia Local:

Ayuntamiento de Newcastle: 760.749 libras esterlinas mediante 26.826 multas

Ayuntamiento de Gateshead: 690.710 libras esterlinas en concepto de 24.363 multas

Ayuntamiento de Sunderland: 382.083,02 libras esterlinas mediante 11.965 multas

Consejo del condado de Durham: £160,562 a través de 4,124 multas

Ayuntamiento de South Tyneside: 103.440 libras esterlinas en concepto de 6.040 multas

Consejo del condado de Northumberland: £55,255 a través de 2,926 multas

North Tyneside: 3.102 multas (no se proporcionó cifra financiera)

‘Tenemos que ser justos’

Según la Ley de Libertad de Información del Consejo de North Tyneside, el sistema de software de la autoridad local no distingue entre «infracciones» de estacionamiento o de carril bus y la solicitud incluiría algunos PCN pagados antes del plazo solicitado.

La respuesta del consejo a la FOI continuó afirmando que, para proporcionar el dinero generado específicamente por las multas de los carriles bus, se requeriría acceder manualmente a cada caso, un esfuerzo que exime al consejo de cumplir con la Ley de Libertad de Información en este caso.

Un portavoz del Ayuntamiento de Gateshead dijo que sus carriles exclusivos para autobuses forman «una parte de una estrategia más amplia para crear una red de transporte mejorada».

«Más del 30% de los habitantes de Newcastle y Gateshead no tienen acceso a un coche o una furgoneta y tenemos que ser justos con todos», añadieron.

En abril, se emitió un aumento en las multas para el carril bus de High West Street en Gateshead entre abril de 2024 y el 31 de marzo, con 10,241 PCN en comparación con 6,708 del año anterior.

El paso elevado A167 de Gateshead también se cerró en diciembre de 2024 después de una inspección.

Lindsey Leonard, concejal del Ayuntamiento de Sunderland para Medio Ambiente, Transporte y Cero Emisiones Netas, afirmó: «Los ingresos procedentes de la aplicación de las normas de tráfico solo pueden utilizarse para respaldar una mayor inversión en carreteras, transporte público y mejoras medioambientales, de acuerdo con la normativa nacional».