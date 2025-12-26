La representante demócrata estadounidense Joyce Beatty presentó una demanda para buscar eliminar el nombre del presidente Donald Trump del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

La semana pasada, la junta directiva del Centro Kennedy, que Trump llenó de aliados, votó para cambiar el nombre del centro de artes escénicas a Centro Trump-Kennedy.

Beatty es una de varias legisladoras demócratas designadas como miembros de la junta por la ley estadounidense. En su demanda, alegó que el cambio de nombre era ilegal porque requiere «una ley del Congreso».

La demanda dice que Beatty había llamado a la reunión para hablar sobre el cambio de nombre, pero fue silenciada cuando intentó expresar su oposición.

Beatty sostiene que la intención del Congreso era que el centro fuera un «monumento viviente» al ex presidente Kennedy.

«En escenas que recuerdan más a regímenes autoritarios que a la república estadounidense, el presidente en funciones y sus leales elegidos personalmente rebautizaron este histórico centro en honor al presidente Trump», afirma la demanda.

En una declaración proporcionada a la BBC, la Casa Blanca dijo que Trump había «dado un paso al frente» y salvado al Kennedy Center «al fortalecer sus finanzas, modernizar el edificio y poner fin a la programación divisiva y progresista».

«Como resultado, la Junta Directiva del Centro Kennedy votó unánimemente para cambiarle el nombre a Centro Trump-Kennedy, una decisión histórica que marca una nueva era de éxito, prestigio y grandeza restaurada para una de las instituciones culturales más emblemáticas de Estados Unidos», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston.

El viernes, el nombre del presidente fue añadido al exterior del edificio, y el logotipo del sitio web del centro ahora dice «The Trump Kennedy Center».

El cambio de nombre ha sido recibido con duras críticas, particularmente en Washington DC, donde el centro ha sido un monumento emblemático desde que fue construido y bautizado en honor a Kennedy.

Bloomberg vía Getty Images Los trabajadores afuera del Kennedy Center están en ascensores frente al edificio, donde un cartel ahora dice «El Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas».Bloomberg vía Getty Images

La construcción de un centro de artes escénicas comenzó en la década de 1950 y, después del asesinato de Kennedy en 1963, el Congreso decidió nombrarlo en su honor.

Poco después de asumir el cargo, Trump despidió a varios miembros de la junta directiva del centro y los reemplazó con aliados, quienes votaron para nombrarlo presidente de la junta. Su asesor cercano, Richard Grenell, asumió la presidencia.

El consejo directivo del centro cuenta actualmente con 34 miembros designados por Trump y otros 23 designados como miembros por la ley estadounidense, según el sitio web del centro.

Trump también consiguió alrededor de 257 millones de dólares (190 millones de libras) en fondos del Congreso para pagar renovaciones importantes y otros costos en el lugar, diciendo que estaba en «mal estado».

Varios miembros de la familia Kennedy recurrieron a las redes sociales para criticar el cambio de nombre.

Joe Kennedy III, ex miembro de la Cámara de Representantes y sobrino nieto del fallecido presidente, dijo que «el Centro Kennedy es un monumento viviente a un presidente caído y debe su nombre al presidente Kennedy por ley federal».

«Es tan difícil cambiarle el nombre como cambiarle el nombre al Monumento a Lincoln, digan lo que digan», añadió.