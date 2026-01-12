La histórica casa solariega fundada por el fabricante de chocolate George Cadbury cerrará el lunes para una limpieza profunda y reparaciones.

El Museo Selly Manor, en el pueblo jardín de Bournville, Birmingham, está formado por dos edificios y alberga una colección, con algunos artículos que datan del siglo XVI, que ha sido reunida en su mayor parte por el hijo de Cadbury, Laurence.

Los artículos incluyen pinturas, muebles y objetos domésticos, y álbumes de fotografías.

«Somos los custodios de una historia increíble, por lo que es importante que cuidemos los objetos históricamente valiosos del museo», dijo Daniel Callicott, gerente de patrimonio de Bournville Village Trust, que administra el museo.

Una limpieza profunda anual nos da la oportunidad de acceder a rincones a los que normalmente no podemos acceder y prestar mucha más atención a los objetos del museo. Cada pieza se examina minuciosamente para garantizar que no presente daños ni necesite obras de conservación.

Los voluntarios de nuestro Club de Colecciones han contribuido enormemente a nuestros esfuerzos y recientemente limpiaron tallas del siglo XVI utilizando únicamente hisopos de algodón y agua desionizada.

El fideicomiso del pueblo fue fundado por George Cadbury en 1900. Rescató la casa solariega de la destrucción y la reconstruyó, antes de que se abriera como museo en 1916.

Los voluntarios ayudan a proteger y preservar la colección y los artículos.