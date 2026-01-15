Las familias de las víctimas de delitos con cuchillos se han unido para exigir que se haga más para combatirlos.

Eden Hollis, cuyo compañero de 23 años, Lloyd Donkin, murió después de ser apuñalado en Stockton en el verano de 2024, se unió a otros que habían perdido a sus seres queridos en una reunión.

Dijo que sentía que llevar un cuchillo era «normal para mucha gente» que tenía miedo por su propia seguridad.

El gobierno ha dicho que está tomando medidas y que «no se detendrá hasta que la violencia grave sea expulsada de nuestras comunidades».

Hablando en la reunión en el Centro Comunitario de Grangefield, Hollis dijo: «Siento que la violencia de estos crímenes está empeorando y simplemente no sé dónde terminará esto, dónde terminarán nuestros niños si no intervenimos».

Ella describió a su difunto compañero como «el alma absoluta de la fiesta».

«Era amigo de todos», dijo. «Fue un padre increíble para mis hijos».

Hollis dijo que Donkin, que era «antiarmas», había sufrido TDAH y le había costado encajar.

Muchos jóvenes sienten la presión de que si no llevan un cuchillo, ¿los matará alguien que lo lleve? Y creo que ahí radica nuestro problema, dijo.

Fuente de la imagen,BBC/Stuart Whincup Título de la imagen, Familias de víctimas de delitos con cuchillos se reunieron para discutir cómo resolver el problema

Hollis dijo que las familias que asistieron a la reunión el miércoles querían «generar conciencia y lograr la mayor participación comunitaria posible».

Dijo que había estado «luchando» por un cambio desde la muerte de su pareja, pero «nadie la escucha».

Adam Mackintosh, de 28 años, de Thornaby, fue sentenciado a 15 años de prisión en diciembre de 2024 después de ser declarado culpable del homicidio involuntario del joven de 23 años.

Hollis dijo que su familia sentía que habían recibido «cadena perpetua».

«Me quitaron toda la vida. Me quitaron la vida de mis hijos, nuestra estabilidad», añadió.

Dijo que la familia había creado un fondo en memoria de su pareja, que había recaudado más de £4.000 para apoyar a la gente y crear conciencia en las escuelas.

«Necesitamos unirnos como comunidad y hacer algo al respecto», dijo.

Fuente de la imagen,Suministrado Título de la imagen, Lloyd Donkin conocía a su asesino desde hacía varios años.

En diciembre, el gobierno dijo que estaba «impulsando una misión ambiciosa» para reducir los delitos con cuchillos a la mitad en la próxima década .

Se indicó que se han puesto en marcha más de 50 proyectos piloto del Panel de Futuros Jóvenes, que reúne a la policía, asistencia social, educación y servicios para jóvenes para detectar y apoyar a los niños en riesgo de cometer delitos.