La puntualidad nos inculcan desde pequeños. Pero para un grupo de jóvenes de Essex, llegar tarde a la escuela sin querer se ha convertido en la norma.

Son aproximadamente las 07:45 y grupos de niños comienzan a formarse en una parada de autobús en el pueblo de Great Notley, cerca de Braintree, listos para comenzar su viaje de 30 minutos a la escuela.

A medida que se acerca la hora de recoger a su hijo, Finley, de 12 años, dice que está «realmente molesto porque llega tarde la mayoría de los días, entre cinco minutos y media hora, y a veces ni siquiera aparece».

La hora de salida programada de las 07:52 llega y pasa, y el autobús a la escuela Helena Romanes en Great Dunmow finalmente llega para recoger a una docena de estudiantes a las 08:03.

Fuente de la imagen,Robyn Wallis/BBC Título de la imagen, El autobús escolar recogió a los niños 11 minutos más tarde de lo previsto el miércoles.

Según la directora Catherine Davis, unos 40 alumnos se ven afectados periódicamente por problemas constantes con la ruta 331, operada por Central Connect.

La compañía de autobuses dice que el vehículo salió de su depósito a tiempo, pero llegó a esta parada con 11 minutos de retraso debido al tráfico en la A120.

Dice que otros servicios se retrasaron debido al reciente clima frío, que «presenta muchos desafíos».

‘Pésimo’

Pero mientras esperaba su transporte a la escuela bajo temperaturas de -1 °C (30 °F) el miércoles, Logan, de 11 años, dijo que era «horrible lo tarde que es todos los días».

Recuerda haber esperado una hora el autobús para volver a casa en una tarde fría reciente: «Tuvimos que refugiarnos en un refugio porque también estaba lloviendo… Necesitaba entrar en calor.

Es simplemente molesto, la verdad, que tengamos que llegar tan tarde a la escuela. Es triste que no parezca importarles tanto lo tarde que llegamos. Creo que podrían hacerlo mejor.

Su director teme que los padres y tutores puedan trasladar a sus hijos a otras escuelas si estos problemas continúan.

«La compañía de autobuses tiene que solucionar esto lo antes posible», afirma.

Peter Nathanail, director general de Central Connect, dice que ha trabajado con la escuela para implementar cambios.

La semana pasada se introdujo un nuevo horario, afirma, basado en los datos de tráfico del último trimestre escolar.

«Está claro que lo que ha ocurrido es que el tráfico ha empeorado aún más e incluso ese horario revisado está resultando inalcanzable porque el autobús simplemente se queda atrapado en un atasco», dijo a la presentadora del programa matutino de la BBC Essex, Sonia Watson.

Dice que los datos serán monitoreados durante las próximas semanas antes de que se realicen más cambios en el calendario.

La compañía dijo que estaba comprometida a cambiar los horarios «cuando sea posible… pero tenemos que seguir un proceso reglamentario de 10 semanas para hacerlo».